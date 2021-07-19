الكشف عن نموذج سيارة XPeng X2 الطائرة ذاتية القيادة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 11:16 مساءً - منذ ساعتين

كشفت XPeng Motors الصينية عن نموذج أولى لسيارة X2 الطائرة ذاتية القيادة، في إطار جهود صانعة السيارات الكهربائية لتطوير إصدار تجاري من السيارة الطائرة.

عرفت XPeng كواحدة من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية، ولقد بدأت الشركة خلال السنوات الماضية في تطوير نماذج مبتكرة من السيارات الطائرة ذاتية القيادة، التي حققت بالفعل تقدم ملحوظ في السنوات الأخيرة.

ويعد نموذج X2 أحدث ما قدمت XPeng Motors في هذه الصناعة، بعد أن بدأت الشركة في التوسع في تطوير هذه السيارات وتخصيص قسم Xpeng Huitian، حيث تدعم سيارة X2 الطائرة ميزة القيادة الذاتية، وتأتي السيارة الطائرة من الجيل الخامس إستعداداً للوصول إلى التصميم النهائي المجهز للإنطلاق في الأسواق.

ولقد كُشِف عن سيارة Xpeng X2 الطائرة هذا العام في معرض شنغهاي للسيارات، وتدعم السيارة الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، كما تدعم حمل ما يصل إلى 560 كجم، مع وزن 360 كجم للنموذج، كما تتميز بتصميم كهربائي، ويصل وقت التحليق إلى 35 دقيقة، وتدعم قطع مسافة 130 كم / ساعة.

كما تتضمن Xpeng X2 نظام مراقبة على مدار 24 ساعة، وأيضاً مستشعرات للكشف عن أي مشاكل محتملة في السيارة الطائرة.