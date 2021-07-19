تكنولوجيا: Poco X3 GT ينطلق في حدث يعقد في 28 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Poco يوم 28 من شهر يوليو الجاري للإعلان الرسمي عن هاتف Poco X3 GT، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف هو الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Redmi Note 10 Pro.

تستعد شركة Poco لعقد مؤتمرها الأول في 23 من يوليو الجاري لإطلاق هاتف Poco F3 GT في السوق الهندي، ومن ثم ينطلق مؤتمر الشركة الثاني في 28 من يوليو لكشف النقاب عن هاتف Poco X3 GT.

ولقد جاء إعلان Poco اليوم عن الحدث عبر إعلان تشويقي نشر على الفيس بوك، حيث تعقد الشركة الحدث في ماليزيا.

أيضاً في حالة صحة التسريبات التي أشارت إلى أن هذا الإصدار هو Redmi Note 10 Pro الذي انطلق في السوق الصيني، فإن هاتف Poco X3 GT يأتي بشاشة LCD بحجم 6.6 إنش، وطبقة حماية من Gorilla Glass Victus، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، وتقنية HDR10.

كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Dimensity 1100، وسعة تخزين في UFS 3.1، إلا أنه لا يدعم التخزين الخارجي.

ويضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

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