شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب بحجم ضعف ساعة بيج بن يدخل مدار الأرض السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علماء وكالة ناسا الفضائية أنه من المتوقع أن يقطع كويكب بحجم ضعف حجم ساعة بيج بن الشهيرة فى لندن، أقرب مسار له من الأرض بأمان نهاية هذا الأسبوع، ووقع حساب مسار الصخرة الفضائية من قبل مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) فى وكالة الفضاء الأمريكية، وأكد المتتبعون أن الكويكب المسمى 2008 GO20 سيحقق "اقترابا وثيقا" من الأرض بعد ظهر يوم 24 يوليو، ومع ذلك فإن الأخبار السارة تقول إن الكويكب لا يشكل أي تهديد لكوكبنا.

ووفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم، سوف يمر الكويكب، الذى قد يصل عرضه إلى 200 متر، بمدار الأرض بأمان السبت المقبل، بسرعة تقدر بنحو 8.18 كيلومتر فى الثانية، أى نحو 18.299 ميل في الساعة.

وينتمي الكويكب إلى ما يسمى بمجموعة "أبولو"، ويوصف كويكب "أبولو" بأنه قريب من الأرض ويعبر مدارها بشكل مشابه لمدار الكويكب "أبولو 1862"، وهو أول كويكب اكتشف من مجموعة الكويكبات القريبة من الأرض (NEAs). وعلى الرغم من قربها من الأرض، هناك احتمال ضئيل للغاية في أن تتلامس مع سطح الأرض.

وسوف يمر الكويكب دون أن يلاحظه أحد تقريبا من مسافة تزيد عن 3.05 مليون ميل (4.91 مليون كيلومتر)، أي أكثر من 12 مرة من المسافة بين الأرض والقمر.

وتم إدراجه على موقع Close Approaches التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، حيث يتتبع فريق علماء الفلك التابع لوكالة ناسا حاليا نحو ألفي صخرة فضائية ومذنبات وأجسام أخرى يمكن أن تمر بالقرب من كوكبنا.