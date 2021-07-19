تكنولوجيا جديدة للعثور على فيديوهات “تيك توك” بشكل أسرع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 09:16 مساءً - يواصل تطبيق تيك توك والذي أول تطبيق بالعالم من خارج عائلة “فيسبوك” يكسر حاجز الـ3 مليارات نسخة تم تنزيلها على مستوى العالم، جهوده لتسهيل استخدام التطبيق الذي يلقى اقبالا كبيرا خاصة من فئة الشباب.

وإذا كنت تعاني من صعوبة الوصول إلى فيديوهات التيك توك المفضلة إليك، فلن هيكون هناك مشكلة بعد الآن بفضل خدمات الذكاء الاصطناعي.

قدمت منصة الفيديوهات القصيرة الشهيرة تيك توك خوارزميات الذكاء الاصطناعي للبيع مؤخرا، في إشارة إلى قناعتها بأن هذه التكنولوجيا المتطورة تتمتع بالجودة العالية والتي يبحث عنها المستخدمين.

طريقتان لاستخدام الذكاء الاصطناعي

توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي خاصية الاستكشاف بمنصات التواصل الاجتماعي، وهي تتيح الوصول إلى المحتوى الرائج الذي يجذب عشرات الملايين من الزيارات في وقت قصيرة، وهو ما يعرف بالترند.

يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الخاصية عبر الضغط على زر الاكتشاف في أسفل الشاشة إلى جانب زر رفع المقاطع.

عند الضغط على زر الاكتشاف، ستجد أن المحتوى الرائج مقسم في شاشة الاكتشاف إلى أكثر من قسم بحسب الملف الصوتي المستخدم أو الهاشتاج الذي يستخدمه صاحب المقطع.

كما تستطيع البحث في صفحة المحتوى الرائج باستخدام المقاطع الصوتية أو الهاشتاج أو عنوان المحتوى الذي ترغب فيه.

ويعتمد تيك توك على تفاعلك مع المقاطع حتى يتمكن من فهم المقاطع التي تعجبك لكي يبدأ في عرضها وإظهارها لك.

أما الطريقة الثانية في البحث، فهي تكون البحث عبر الصوت، في ظل اعتماد مقاطع تيك توك على تركيب أصوات مختلفة على المقاطع الأصلية للمستخدمين.

كما تشتهر المنصة بمقاطع lip Sync حيث يقوم المستخدم بتركيب صوت من فيلم أو مسلسل على مقطع له وهو يقلده.

وتستطيع البحث عبر الأصوات المستخدمة بسهولة عبر الضغط على دائرة الصوت الموجودة أسفل الفيديو، ليتم عرض جميع المقاطع التي تستخدم هذا الصوت، وهي طريقة مناسبة للبحث عن مقطع بعينه.

أو إن كنت تفكر في تصوير مقطع تيك توك يعتمد على هذا الصوت بعينه، فإنك تستطيع رؤية ما يقوم به الآخرون واستلهام الأفكار منهم.

ما هو الذكاء الاصطناعي؟

الذكاء الاصطناعي يعد أحد أنواع العلوم الحديثة التي انتشرت على نطاق واسع في الآونة الأخيرة، حتى إنه دخل في كثير من المجالات الصناعية والبحثية، وعلى رأسها الروبوت والخدمات الذكية للحكومات والشركات.

ويعرف الذكاء الاصطناعي Artificial intelligence بأنه أحد فروع علم الحاسوب، وهو ذلك السلوك وتلك الخصائص التي تعتمد عليها البرامج الحاسوبية المختلفة، وتتماشى مع القدرات الذهنية البشرية في الأعمال المختلفة، ومن أهم تلك القدرات قدرة الآلة على التعليم واتخاذ القرارات الصحيحة.