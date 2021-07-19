تكنولوجيا: تسريبات FCC تكشف عن تصميم سماعة الرأس Bose QC 45

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت سماعة الرأس Bose QC 45 في قاعدة بيانات FCC قبل الإعلان الرسمي المرتقب، حيث كشفت الصور المسربة عن تصميم السماعة بتفاصيل دقيقة.

تستعد شركة Bose لإطلاق الإصدار الجديد من سماعة Bose QC35 II والتي تنطلق قريباً بعنوان Bose QuietComfort 45 وفقاً للتسريبات التي رصدت في قوائم FCC.

وتتميز سماعة الرأس Bose QuietComfort 45 بتصميم يحاكي الإصدارات السابقة من نفس السلسلة تقريباً، بينما يظهر التغيير الأبرز في إصدار هذا العام في منفذ USB-C الذي تستبدل به الشركة منفذ microUSB.

كما تكشف التسريبات المصورة عن أزرار للتحكم في سماعة الرأس، والتي قد لا تأتي بميزة الإستجابة السريعة مثل أزرار اللمس.

من جانب أخر لم تؤكد التسريبات على دعم سماعة Bose QC 45 لميزة إلغاء الضوضاء النشطة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن سماعة الرأس خلال الفترة القادمة.

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