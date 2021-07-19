شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل "فيرجن جالاكتيك" و"بلو أوريجين" مناسبان فقط لرحلات الفضاء للمليارديرات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طار الملياردير ريتشارد برانسون وفريقه بنجاح إلى "حافة الفضاء" في مهمة Unity 22 على متن طائرة فيرجن جالاكتيك في 12 يوليو، تم الترحيب بالحدث باعتباره بداية سياحة الفضاء، متغلبًا بفارق ضئيل على الإطلاق المخطط له في 20 يوليو من قبل زميله الملياردير قطب الأعمال جيف بيزوس وشركته Blue Origin وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

لكن هل يعد ارتفاع رحلة فيرجن جالاكتيك التي يبلغ طولها 85 كيلومترًا (53 ميلًا) مساحة فعلية؟ وما الذي من المحتمل أن تحققه هذه الشركات في المستقبل؟

تعريف المكان الذي يبدأ فيه الفضاء شخصي للغاية. خط كارمان هو مسافة 100 كم (62 ميلا) ، تم تحديده في عام 1957. تم اعتماد هذا الخط من قبل الاتحاد السويسري للرياضات الجوية (Fédération Aéronautique Internationale) لتحديد ما إذا كان النشاط متعلقًا بالطيران أو الملاحة الفضائية.

بدلاً من ذلك حدد سلاح الجو الأمريكي ووكالة ناسا حدودهما بـ 80 كيلومترًا (50 ميلاً) ، حيث يحصل الأفراد العسكريون على "أجنحة رواد الفضاء". تم الوصول إلى هذا الارتفاع من خلال عدد من الطائرات المتخصصة بما في ذلك X-15 وخاصة SpaceShipOne الممولة من القطاع الخاص ، والتي وصلت إلى 112 كم (70 ميلاً) - أعلى بكثير من الإنجاز الحالي لشركة VSS Unity. يهدف إطلاق Blue Origin إلى مسافة 106 كيلومترات (66 ميلاً).

في حين أن هذا الارتفاع يسمح ببعض المناظر الممتازة للأرض ، إلا أنه ليس مدارًا. للدوران في هذا الارتفاع ، يجب أن تسافر بسرعة لا تقل عن 7.85 كم / ثانية (17500 ميل في الساعة) في اتجاه أفقي. كانت الوحدة مجرد تسارع مستقيم لأعلى ثم هبوط منسدل متحكم فيه. هذا أمر بسيط نسبيًا ، ولكنه أكثر صعوبة ، من حيث الطاقة والهندسة ، لتحويل هذا إلى مدار.

تعريف حافة الفضاء ليس تافها. الفضاء ليس المكان الذي تشعر فيه بانعدام الوزن ، حيث يمكن تحقيق ذلك لفترات قصيرة من الوقت في غرف الهبوط المتخصصة أو في الرحلات الجوية المكافئة. وعلى الرغم من تغريدة Virgin Galactic تفيد بأن الطاقم في حالة انعدام الجاذبية ، فإن قوة الجاذبية كانت حوالي 9.5 متر لكل ثانية مربعة - حوالي 97٪ من ذلك على السطح. يعود سبب انعدام الوزن إلى السقوط الحر الممتد.

الملياردير الأول في الفضاء أثار حماس البعض ، وشعروا أنهم قد يرون الأرض في يوم من الأيام من مسافة 85 كيلومترًا إذا كان بإمكانهم تحمل 250 ألف دولار أمريكي لرحلة مدتها ساعة واحدة. ومع ذلك لم يكن الرأي العام بالإجماع ، حيث أكد الكثيرون أن تكلفة المشروع يمكن استخدامها للقضاء على الفقر أو المساعدة في الاستجابة الحالية للوباء.

هناك أيضًا التأثير البيئي. وفقًا لـ Virgin Galactic، ينتج عن رحلة واحدة على Unity انبعاث الكربون بمقدار 1.2 طن - أي ما يعادل مسافر في درجة رجال الأعمال في رحلة العودة من لندن إلى نيويورك. مقارنة بالطيران هذا صغير، ولكن كلما أصبحت هذه الرحلات الجوية أكثر انتظامًا، ستتم إضافة المزيد من الكربون. من ناحية أخرى، تعمل محركات Blue Origin بواسطة الهيدروجين السائل.

في حين أن الانبعاثات تكون ضئيلة، فإن توليد الهيدروجين السائل وتكلفة الكربون لنقل المواد لا يزال يمثل مشكلة.الملياردير الأول في الفضاء أثار حماس البعض، وشعروا أنهم قد يرون الأرض في يوم من الأيام من مسافة 85 كيلومترًا إذا كان بإمكانهم تحمل 250 ألف دولار أمريكي لرحلة مدتها ساعة واحدة. ومع ذلك لم يكن الرأي العام بالإجماع حيث أكد الكثيرون أن تكلفة المشروع يمكن استخدامها للقضاء على الفقر أو المساعدة في الاستجابة الحالية للوباء.

على الرغم من أن Virgin Galactic تغلبت على Blue Origin إلى حد كبير - إلا أن SpaceX تتقدم على كليهما من حيث استكشاف الفضاء الخاص. إنه يركز على عمليات الإطلاق إلى محطة الفضاء الدولية والمزيد من سياحة الفضاء المغامرة ، مثل رحلة إلى القمر والعودة ، والتي تصنف بالتأكيد على أنها الذهاب إلى الفضاء. إن معدل نجاح SpaceX ، بما في ذلك مركبة Crew Dragon 2 ، يعني أن مشروع dearMoon لديه فرصة جيدة للنجاح ، على الرغم من أنه ليس لبضع سنوات حتى الآن. تتمثل الخطة في تطوير صاروخ جديد ، يُعرف باسم Starship ، لإطلاق أول مشروع للسياحة الفضائية.

وفي الوقت نفسه ، تعمل Virgin Galactic على تطوير مفهوم نقل الركاب الأسرع من الصوت ليكون خليفة للكونكورد والذي سيكون قادرًا على نقل ما يصل إلى 19 شخصًا من لوس أنجلوس إلى سيدني في أقل من سبع ساعات. كما فازت بعقد صغير مع وكالة ناسا لإجراء أبحاث على رحلاتها.

تعاونت Blue Origin أيضًا مع وكالة ناسا لتطوير المفاهيم والتقنيات لدعم عمليات رحلات الفضاء البشرية المستقبلية. التطور الحالي هو مركبة هبوط على سطح القمر الروبوتية يطلق عليها اسم Blue Moon ، والتي تتطلع إلى نقل البضائع - وربما حتى الطاقم - إلى القمر. ستوفر هذه المشاريع بالتأكيد المزيد من الخبرة للشركات ، على الرغم من أن الطريق ما زال طويلاً حتى يتم الانتهاء منها أو اختبارها.

تعتبر شركة Virgin Orbit الشقيقة لشركة Virgin Galactic ، وهي خطة إطلاق قمر صناعي صغير منخفض التكلفة ، أكثر إثارة للإعجاب. وقد أكملت بالفعل مهمتين ناجحتين ، حيث نشرت الحمولات في مدار أرضي منخفض. يعمل هذا بطريقة مشابهة لـ Virgin Galactic من خلال ربط صواريخ LauncherOne بطائرة حاملة (Cosmic Girl) وإطلاقها على ارتفاع 10 كيلومترات. يعد هذا بديلاً جيدًا لإطلاق أقمار صناعية صغيرة وخفيفة الوزن لحوالي 500 كيلومتر حتى لا تضطر إلى انتظار فتحة على صواريخ أكبر.

أكمل برانسون حلمه مدى الحياة ، وأصبح بيزوس والركاب على وشك الذهاب إلى مستوى أعلى قليلاً ، لكن بالنسبة للغالبية العظمى من الأشخاص الذين لن يتمكنوا من تجربة مثل هذه الرحلة ، فهي ليست ذات أهمية تذكر. لم يتم كسر أي أرقام قياسية جديدة ولم يتم اختبار أي تقنية جديدة. ستأتي الإثارة الحقيقية عندما تكون هذه الشركات قادرة على الوصول إلى المدار ، وتكون على استعداد لتجربة تقنيات جديدة ، والمساعدة بشكل كبير في البحث العلمي ، وفتح أبوابها لمزيد من الأشخاص الذين ليسوا فاحشي الثراء.