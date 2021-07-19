شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نقل ثلاثة أشقاء إلى مستشفى بسبب صورة سيلفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع حادث غريب عندما قرر الأشقاء راشيل وإيزوبيل وأندرو جوبسون أخذ استراحة أثناء ركوب الدراجات خلال رحلة أخيرة عبر جنوب غرب لندن، حيث اندلعت عاصفة شديدة فجأة، ووفقًا لتقرير لبي بي سي، بينما كانوا ينتظرون توقف المطر، قررت إيزوبيل التقاط صورة سيلفي. ولكن في نفس اللحظة التي ضغطت فيها على الكاميرا، ضربت صاعقة البرق، ما أدى إلى سقوطهم جميعًا على الأرض وتركهم مصابين بحروق أدت إلى رحلة فى المستشفى حسبما نقل موقع Digitartlends.

قالت إيزوبيل لبي بي سي إنها لم تكد تضغط على زر الغالق في هاتفها، حتى أصبحت فجأة "على الأرض ولم تستطع سماع أي شيء بخلاف هذا الطنين المرتفع"، مضيفة: "كان ذراعي الأيمن بالكامل مخدرًا ولم أستطع لا تحركها".

قالت راشيل إنها أصيبت بحروق في فخذها وبطنها ولم تشعر بذراعها لفترة، وقالت: "كنا نلتقط الصورة بهاتفنا ثم بعد ذلك كنت على الأرض"، و"شعرت بفك الارتباط. كنت أنا وأختي نصرخ"، ونُقل الثلاثة إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وخرجوا بعد فترة وجيزة.

انتهى الأمر بالثلاثي بصورة مذهلة، لكن كان من الممكن أن يفقدوا حياتهم بسهولة في الحادث.

وفقًا للبيانات الرسمية، في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يموت 40 شخصًا في المتوسط ​​سنويًا بسبب الصواعق، على الرغم من أنه في وقت كتابة هذا التقرير لم تكن هناك تقارير عن وفيات مرتبطة بالبرق في البلاد في عام 2021.