شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أجهزة آيفون الجديدة تحتوى على ميزة "تشغيل دوما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير جديد صادر عن مارك جيرمان من بلومبرج، إن جهاز iPhone 2021 قد يحتوي على ميزة "تشغيل دوما" للشاشة على غرار Apple Watch ، وهواتف Android التي كانت موجودة منذ بعض الوقت، وقال جيرمان في رسالته الإخبارية Power On إن الهواتف ستعمل على تحسين عمر البطارية وشق أصغر على الشاشة، وتسجيل فيديو أفضل ومعدل تحديث 120 هرتز وشريحة A15 أسرع وفقا لما نقله موقع The verege.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يقترح فيها تسريب أن آبل تعمل على شاشات تعمل دائمًا لأجهزة آيفون القادمة. ألمح Leaker Max Weinbach في وقت سابق من هذا العام إلى أن آبل قد تستخدم نفس النوع من لوحات أكسيد الكريستالات منخفضة الحرارة (LTPO) التي تمتلكها ساعاتها على أجهزة iPhone المستقبلية.

يتماشى ذلك مع تقارير بلومبرج السابقة بأن "واحدًا على الأقل" من أجهزة iPhone الأربعة الجديدة سيتضمن شاشة LTPO. تعمل التكنولوجيا على ضبط معدلات تحديث شاشة الساعات ديناميكيًا للحفاظ على عمر البطارية. قال المحلل Ming-Chi Kuo أيضًا في وقت سابق من هذا العام أن أجهزة Pro iPhones القادمة هذا العام ستحتوي على شاشات LTPO ومعدلات تحديث تبلغ 120 هرتز.

بالإضافة إلى إمكانية تشغيل شاشات iPhone دائمًا ، أفاد جيرمن أنه من المحتمل أن تعلن آبل عن ماك بوك برو الجديد هذا الخريف ، "بين سبتمبر ونوفمبر على أبعد تقدير." ويضيف أن أجهزة الكمبيوتر ستبدأ الإنتاج في الربع الثالث.