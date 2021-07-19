الكشف عن موعد طرح هواتف “Huawei P50” التي طال انتظارها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 07:25 مساءً - كشفت شركة الهواتف الصينية العملاقة ”هواوي“، الإثنين، عن موعد طرح سلسلة هواتف ”Huawei P50“ التي طال انتظارها.

وأعلنت هواوي عبر منصة ويبو الصينية، أنها ستطرح سلسلة ”Huawei P50“، في حدث رسمي سيتم عقده مساء يوم الـ29 من تموز/ يوليو الجاري.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة هواوي ريتشارد يو، طرح السلسلة رسميا في هذا الموعد، و“بداية حقبة جديدة من التصوير بالهاتف المحمول“.

وقال ريتشارد يو إن ”الشركة ستتفوق على نفسها في مجال التصوير“، مضيفا أنه سيتم إطلاق سلسلة P50 خلال أيام بتقنية التصوير المتنقلة الرائدة.

ومن المتوقع وفقا لما جاء من تسريبات، أن يكون هاتف Huawei P50 أول الإصدارات المميزة بمعالج Snapdragon 888 المخصصة بالاتصال بشبكات 4G.

كما كشفت التقارير السابقة، أن سلسلة Huawei P50، ستزود بعدسة كاميرا Sony IMX80 حسب الطلب، وهو أول مستشعر كاميرا محمول بمقاس 1 بوصة وبدقة 50 ميغابكسل ومرشح ألوان RYYB.

ومن المتوقع أن تشتمل سلسلة Huawei P50 على ثلاثة طرز، وهي: P50 و P50 Pro و P50 Pro +.

وكشف تسريب حديث أن هاتف Huawei P50 سيحتوي على كاميرا ثلاثية تتكون من كاميرا Sony IMX707 وعدسة Sony IMX600 وكاميرا تليفوتوغرافي 3x.

بينما تشتمل وحدة الكاميرا الرباعية في هاتف P50 Pro على عدسة Sony IMX800 وكاميرا OV64A OmniVision وكاميرا منظار 5x ومستشعر ToF / جديد.

ومن المتوقع أيضا ظهور هاتفي P50 و P50 Pro في 29 يوليو، لكن الشركة قد تؤخر وصول P50 Pro +. وتكشف التسريبات أن طرازات سلسلة P50 القادمة ستحتوي على معالج Kirin 9000 وستدعم اتصال 4G فقط.

وأشارت التقارير السابقة إلى أن هواوي تواجه في الفترة الحالية نقصا في مخزون رقاقة Kirin 9000، لذا لن تدعم العملاق الصيني سلسلة Huawei P50 كاملة برقاقة المعالج.

وأوضحت التقارير أن هواوي ستتجه في المستقبل إلى استخدام Snapdragon 888 4G في سلسلة P50 كاملة بعد انتهاء مخزون الشركة من رقاقة Kirin 9000.

يذكر أن القيود الأمريكية التي فرضت على هواوي تعوق عودة الشركة لإنتاج رقاقات Kirin من جديد، لذا سيكون على العملاق الصيني دعم إصدارات الشركة برقاقات 4G فقط في الوقت الحالي.

وأخيرا، أشار أحدث التسريبات إلى أن هاتف P50 يأتي بشاشة OLED بتصميم منحني، بينما تأتي P50 Pro و P50 Pro Plus بشاشة مميزة بتصميم ”waterfall“ في الجانبين.