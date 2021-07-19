ميزة موجودة في ساعات آبل سيتم إضافتها لهواتف iPhone 13

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 07:25 مساءً - منذ 3 ساعات

تعمل شركة آبل على إضافة ميزة Always-On Display إلى سلسلة هواتف iPhone 13 القادمة، وفقا لتقرير لوكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية

وقال التقرير إن سلسلة ”آيفون“ القادمة ستحتوي على ميزة Always-On Display في الشاشة الموجودة في ساعات أبل.

وتعمل هذه الميزة على توفير طاقة البطارية، وإطالة عمرها، كما يمكن من خلالها، رؤية بعض الإشعارات وعمر البطارية والساعة، دون الحاجة إلى فتح الهاتف.

وستأتي السلسلة المرتقبة من iPhone 13، أيضا، بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وشاشة أصغر مع شريحة A15، بالإضافة إلى ترقيات في تقنيات تسجيل الفيديو.

وعلى الجانب الآخر، كشف التقرير عن الإطار الزمني لإعادة تصميم جهاز MacBook Pro، مشيرا إلى أنه من المتوقع الآن أن تبدأ الشركة الأمريكية في الإنتاج الضخم لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المصغرة المزودة بمصابيح LED في الربع الثالث من عام 2021 مع إمكانية إطلاقها بين شهري سبتمبر ونوفمبر.

وكان قد تردد أن جهاز MacBook Pro الجديد، يتمتع بتصميم مسطح مثل جهاز iMac الجديد، ويستخدم شريحة M1 من أبل التي يمكن أن تدعم ما يصل إلى 64 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي والمزيد من المنافذ.

يشار إلى أن مصابيح LED الصغيرة يمكن أن توفر شاشة تمنح نسب تباين عالية وسطوع مع الحفاظ على عمر البطارية.

وكانت قد كشفت تقارير سابقة أن جهاز MacBook Pro الجديد سيأتي بمعالج M1X الجديد من ”أبل“، ومن المقرر أن تدمج الشركة معالج M1X بعملية تصنيع TSMC المميزة بدقة 5 نانومتر المستخدمة في شرائح M1 الحالي.