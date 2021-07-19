إطلاق أول خدمة تكييف ذكية يمكن تشغيلها من خلال الهاتف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 07:25 مساءً - خدمة جديدة من شأنها تسهيل تشغيل ومراقبة مكيف الهواء، وإضافة المزيد من الراحة والملاءمة إلى حياة مستخدمي التكنولوجيا.

أعلنت شركة Haier الرائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية أولى خدمات تكييف ذكية للمشاركة في الصناعة، في إطار مشروع الشركة Haier Smart.

وبحسب موقع ”mediabrief“، فإن خدمة التكييف الفريدة هذه مؤمنة بالكامل، وممكّنة بواسطة إنترنت الأشياء، ويمكن تشغيلها بسهولة من خلال تطبيق الهاتف المحمول ”Smart Sharing AC“.

وبعد النجاح الذي حققته خدمة الغسيل الذكية من Haier الأولى من نوعها كذلك، والتي تم تمكينها من خلال إنترنت الأشياء في جميع أنحاء الهند، تقود الشركة مرة أخرى هذه الصناعة من خلال عرض آخر لخدمات Smart Sharing AC.

وتتيح هذه الخدمة الجديدة للمستخدمين تشغيل ومراقبة مكيف الهواء، ولإضافة المزيد من الراحة والملاءمة إلى حياة مستخدمي التكنولوجيا، اليوم، قدمت Haier حل تبريد مُدار رقميًا من البداية إلى النهاية.

وكجزء من الخدمة، سيتم توصيل مكيفات الهواء بخادم سحابي لتمكين المستخدمين من التحكم بها وإدارتها عن بعد من أي مكان من خلال التطبيق الرقمي.

وطورت ”Haier“ هذا الحل الذكي الذي يمكن تثبيته بسهولة في غرف المنزل، ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بخيارات دفع مرنة (الدفع لكل استخدام) مع عدم وجود أي ودائع، ودون رسوم تركيب وصيانة.

ويتيح النظام للجهة المستفيدة صيانة أجهزة التكييف بشكل ملائم، وتتبع الاستخدام عبر لوحة التحكم الإدارية، وكذلك تشغيل أو إيقاف تشغيل أجهزة التكييف مركزيًا كلما لزم الأمر.

ويوفر تطبيق ”Sharing AC“ خيارات دفع خالية من المتاعب للخدمة والمراقبة في الوقت الفعلي لأجهزة AC متعددة من خلال لوحة القيادة الإدارية.

وقال إريك براغانزا، رئيس شركة Haier Appliances India:“نحن متحمسون لإطلاق خدمة Smart Sharing AC الجديدة كليًا لإضافة الراحة لأسلوب حياة عملائنا“.

وأضاف المسؤول:“في شركتنا، لطالما توصلنا إلى منتجات وخدمات تجعل حياة المستهلكين مريحة، وسنواصل الابتكار لتقديم مثل هذه الحلول الذكية لعملائنا“.

وتابع قائلاً:“هذه المبادرة هي خطوة نحو توفير حلول تبريد عالية التقنية، وخالية من المتاعب لجميع المستخدمين في عصر العالم المتصل“.

وأردف:“مع الأخذ في الاعتبار التغييرات والتفضيلات المتزايدة لعملائنا، سنواصل في Haier التطور والتوصل إلى أفضل الحلول في فئتها“.

وتستخدم هذه الخدمة مجموعة مكيفات الهواء الرائدة في الصناعة من Haier والتي تأتي مزودة بتقنية ”Triple Inverter“ لضمان أفضل تبريد في فئته مع توفير يصل إلى 65٪ من الطاقة.

وتتميز مكيفات الهواء أيضًا بتقنية Self-Clean الأيقونية من Haier، والتي توفر غسيلًا رطبًا كاملًا لمكيف الهواء بضغطة زر، وعند التنشيط، يكون هناك تكوين صقيع على مبخر مكيف الهواء يحبس كل الغبار الموجود على الملف.

وبعد مرور بعض الوقت، يذوب الصقيع، ويغسل كل الأوساخ على شكل ماء من أنبوب الصرف، وتضمن هذه التقنية هواءً صحيًا ونظيفًا للعملاء في جميع الأوقات.

وعلاوة على ذلك، ولتجنب الأضرار غير المتوقعة التي تسببها تقلبات الجهد، تأتي مكيفات الهواء مزودة بلوحة PCB شديدة التحمل والتي تحافظ على التشغيل الثابت لمكيف الهواء، حتى عندما ينخفض الجهد الكهربائي أو يزداد فجأة.

وتعد خدمة المشاركة الجديدة AC شهادة على فلسفة ”Haier“ في ”الابتكار المستوحى من العملاء“، ومبادرتها المستمرة لتقديم حلول ذكية لجعل حياة الناس أكثر كفاءة واتصالًا.