تكنولوجيا: صور تستعرض تصميم جهاز Realme Pad قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لإطلاق إصدارها الأول من الأجهزة اللوحية Realme Pad، ولقد رصدت اليوم صور ثلاثية الأبعاد توضح تصميم الجهاز من جميع الإتجاهات.

نشرت صفحة @OnLeaks مجموعة من الصور ثلاثية الأبعاد التي تستعرض تصميم أول أجهزة الأندوريد اللوحية المقدمة من Realme خلال الفترة القادمة.

وينطلق Realme Pad خلال الفترة القادمة بحجم شاشة 10.4 إنش، مع إطارات نحيفة في محيط الشاشة، كما يتميز الجهاز بقياسات 246.1 في 155.8 في 6.8مم.

ويتضمن الجهاز اللوحي فتحة في الجانب الأيسر من الجزء السفلي لدعم تخزين قلم stylus، كما يضم الجهاز اللوحي منفذ USB-C، كما يضم 4 من المكبرات الصوتية التي تنقسم إلى 2 من المكبرات في الجزء السفلي إلى جانب زر الطاقة، واثنان في الجزء العلوي.

أيضاً يضم Realme Pad الإطار الأيمن للجهاز فتحة لبطاقة SD للتخزين الخارجي، كما تضم الجهة الخلفية قطع للكاميرة، أيضاً توضح التسريبات المصورة أن الجهاز اللوحي يأتي باثنان من الدرجات من اللون الرمادي بين الداكن والفاتح.

ومن المتوقع أن يدعم الجهاز اللوحي بطارية بقدرة 7100 mAh، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

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