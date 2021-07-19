بعد تأكيد موعد إطلاقه كل ما نعرفه عن جالكسي Z فولد 3

دبي - يزن راشد - أكدت سامسونج موعد الإطلاق الرسمي لهاتفها القابل للطي جالكسي Z فولد 3. وهو الذي سيأتي مع باقة من المنتجات الأخرى في الحادي عشر من أغسطس المقبل.

والمعلومات حول مؤتمر سامسونج القادم كانت قليلة، وكانت تعتبر توقعات لا أكثر. لكن الآن تم تأكيد الموعد، إلى جانب تأكيد قدوم ساعة جالكسي ووتش 4 الجديدة، سماعات جالكسي بدز 2 وأيضًا هاتف جالكسي Z فليب 3 القابل للطي والذي يأتي مع حجم صغير مقارنةً بجالكسي Z فولد 3.

وهاتف جالكس Z فولد 3 يُعد واحد من أهم الهواتف لعام 2021 على الإطلاق. وذلك نظرًا لأنه الهاتف الرائد الذي سيستبدل سلسلة جالكس نوت ويحل محلها بالكامل. ونظرًا لكونه الهاتف القابل للطي الأكثر نضجًا من سامسونج.

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ما الذي سيقدمه هاتف جالكسي Z فولد 3

يأتي الهاتف مع شريحة كوالكوم سنابدراجون 888 الرائدة، هذا إلى جانب تقديم دعم كامل لقلم S Pen. ومن ناحية أخرى فدعم القلم هي خطوة أساسية لهذا الهاتف لكي يتمكن فعلًا من استبدال سلسلة جالكسي نوت. وستأتي شاشات الهاتف مع تردد 120 هيرتز سواء للشاشة الرئيسية الكبيرة، أو للشاشة الصغيرة التي يتم استخدامها حينما يكون الهاتف مطويًا.

ويقدّم الهاتف ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من النوع الرائد LPDDR5. إلى جانب ما يصل إلى 265 جيجابايت من الذاكرة التخزينية من النوع الرائد UFS 3.1، ناهيك عن دعم شبكات الجيل الخامس، بلوتوث 5.1 الأحدث، واي-فاي 6 وقلم S Pen.

وتقدم سامسونج هاتفها الرائد الجديد باللونين الأسود والأخضر، وربما يتوفر أيضًا باللون الفضي. إلى جانب أن سامسونج -وطبقًا للشائعات– قد نجحت في جعل الهاتف أقل سمكًا من الجيل السابق.

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وسوف تأتي شاشة الهاتف الرئيسية والقابلة للطي بقياس 7.55 بوصة. في حين أن الشاشة الصغيرة والتي تستخدم عند الطي ستكون بقياس 6.21 بوصة، وهي قياسات أقل من الجيل السابق. توقعات عديدة قد أشارت إلى أن الهاتف سيأتي مع كاميرا سيلفي مدمجة في الشاشة، لكن هذا الأمر لم يتأكد بعد.

بالرغم من أن الإطلاق قد اقترب جدًا، إلا أننا وحتى الآن لا يوجد لدينا تصور عن مواصفات الكاميرا في جالكسي Z فولد 3. وتأتي بطارية الهاتف مع سعة 4,400 ملي أمبير تقريبًا، وهي السعة التي ستنتج عن إضافة بطاريتين في الهاتف بشكل منفصل عن بعضهم البعض، وهي تقنية شائع استخدامها في الهواتف الرائدة.

سعر هاتف جالكسي Z فولد 3

طبقًا لما هو متوفر من معلومات، وطبقًا لأحدث التسريبات، سيأتي الهاتف في فئة سعرية في حدود 1,599 دولار أمريكي، وهذا السعر يُعد سعرًا مرتفعًا بالطبع، لكن بالنسبة لهاتف قابل للطي رائد المواصفات فهو سعر مناسب، خصوصًا أن الفارق الآن بين سعر الهاتف -إن كان صحيحًا- وبين سعر هاتف رائد تقليدي مثل جالكسي S21 ألترا لم يعد كبيرًا!