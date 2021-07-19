جوجل تكشف عن ما يبحث عنه الأمريكيين أثناء موجات الحرارة

دبي - يزن راشد - تعاني مناطق عديدة حول العالم من موجات حرارة قوية، وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، وبعض مناطق وبلدان شمال غرب المحيط الهادئ. وبالتزامن مع هذه الأحداث، استخدمت جوجل كميات البيانات الضخمة التي تمتلكها لتحديد أبرز المواضيع التي يبحث عنها المستخدمين أثناء درجات الحرارة المرتفعة.

ويعد فصل الصيف حاليًا هو الأصعب على الولايات المتحدة بما اعتاده المواطنين. في بعض الولايات وصلت الحرارة لأكثر من 37 درجة سيليزية لعدة أيام متتالية. وبالطبع يمكنك الآن أن تخمّن واحدة من أكثر الكلمات التي يتم البحث عنها: مكيفات الهواء!

وهذا الارتفاع الكبير في عمليات البحث عن مكيفات الهواء حدث لأن المواطنين في عدد كبير من الولايات لا يستخدمونها من الأساس. حيث مكيفات الهواء ليست بأجهزة منزلية منتشرة في ولايات عديدة، منها واشنطن وأوريجون.

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تأثير المناخ على عمليات البحث عبر جوجل

حسبما كشفت شركة جوجل، عمليات البحث حول مكيفات الهواء قد زادت إلى حد كبير. وكذلك هو الحال بالنسبة لعمليات البحث عن خدمات خدمات تركيب وتشغيل مكيفات الهواء. وذلك نظرًا لأن عملية البحث عن الجهاز نفسه تختلف عن عملية البحث عن خدمة تركيبه.

ومن العبارات التي شهدت نموًا ضخمًا في عدد عمليات البحث أثناء موجات الحرارة، هي عبارة “موجات الحرارة” نفسا. وقد تم تسجيل ارتفاع كبير في البحث عن هذه العبارة نظرًا لأن المواطنين كانوا يحاولون فهم أسبابها.

وطبقًا لجوجل، عبارة “موجات الحرارة” أو بالإنجليزية “Heatwaves” قد بدأ استخدامها في عام 1800. لكن طبقًا للبيانات التاريخية فالانتشار الكبير لهذا المصطلح قد بدأ في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وهو أمر طبيعي نظرًا للتغير المناخي الذي نعاصره في السنوات الأخيرة.

وسجلت جوجل أيضًا نموًا كبيرًا في عمليات البحث عن الكلمة “Scorcher”. وهي كلمة تعني حرفيًا “يوم حارق” وتستخدم للتعبير عن الأيام شديدة الحرارة. تمامًا مثل الأيام التي تمر بها عدد من الولايات الأمريكية في الوقت الراهن، وبالرغم من أن هذه الكلمة ليست بشائعة الاستخدام، إلا أنها قد شهدت نموًا في عمليات البحث.

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هناك شركات عديدة تستغل الأحداث المشابهة، وذلك بعرض خدماتها من خلال محركات البحث لمن يبحثون عن هذه الكلمات، مثلًا، إن قامت شركة ما بعرض إعلان ضمن نتائج بحث قوقل عن كلمة “مكيفات الهواء” فلعل هذه الشركة ستحقق ارباحًا وانتشارًا كبيرًا بسبب حسن استغلال الظروف، أيضًا هناك نتائج بحث تظهر بشكل طبيعي عند البحث عن هذه الكلمات، وهي النتائج التي تأتي من مواقع تهتم بتهيئة أداء محركات البحث ضمن المحتوى الخاص بها.