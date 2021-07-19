شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف كوكب مثير للحمم البركانية يدور بالقرب من نجمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف القمر الصناعي TESS التابع لوكالة ناسا للبحث عن الكواكب الخارجية مؤخرًا أربعة كواكب خارجية، بما في ذلك كوكب مثير للحمم البركانية يدور بالقرب من نجمه وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

قامت TESS بالتحقيق في نجمين قريبين من بعضهما البعض ويعتقد أنهما مرتبطان ، TOI 2076 و TOI 1807. ووجدت أربعة كواكب خارجية في مدار حولهما في مرحلة متوسطة نادرًا ما يتم رصدها.

قالت كريستينا هيدجز، عالمة الفلك في معهد باي منطقة للبحوث البيئية في موفيت فيلد ومركز أميس للأبحاث التابع لناسا في سيليكون فالي: "الكواكب في كلا النظامين في مرحلة انتقالية، أو في مرحلة ليست كبيرة من دورة حياتها". "إنهم ليسوا أطفالًا حديثي الولادة ، لكنهم أيضًا لم يستقروا. إن تعلم المزيد عن الكواكب في مرحلة المراهقة هذه سيساعدنا في النهاية على فهم الكواكب القديمة في الأنظمة الأخرى ".

ثلاثة من الكواكب الخارجية تدور حول TOI 2076، كل منها يسمى نبتون صغير ، لأنها تقع بين الأرض ونبتون في الحجم.

لكن الكوكب الدرامي حقًا هو الكوكب الذي نشاهده يدور حول TOI 1807. الكوكب ، TOI 1807 b ، قريب جدًا من نجمه لدرجة أن سنة هناك تدوم 13 ساعة فقط. هذا الكوكب هو الإصدار الأصغر من هذا الكوكب ، والذي يُطلق عليه اسم كوكب قصير للغاية ، تم اكتشافه حتى الآن. إذا كان الكوكب صخريًا في الغالب وليس له غلاف جوي سميك ، يتوقع الباحثون أنه يمكن تغطيته في البحيرات أو حتى محيطات الحمم البركانية.

يتعرض هذا الكوكب أيضًا للقصف بالأشعة فوق البنفسجية لأن نجمه شاب ونشط جدًا. تشير التقديرات إلى أن الكوكب يتعرض لضرب 22000 مرة من كمية الأشعة فوق البنفسجية من نجمه مما تحصل عليه الأرض من الشمس. والنجم الآخر نشط بالمثل.

قال المؤلف المشارك جورج زو ، عالم الفيزياء الفلكية بجامعة جنوب كوينزلاند في أستراليا: "تنتج النجوم ربما عشرة أضعاف ضوء الأشعة فوق البنفسجية مما تنتجه عندما تصل إلى عمر الشمس". "نظرًا لأن الشمس قد تكون نشطة بنفس القدر في وقت واحد ، يمكن أن يوفر لنا هذان النظامان نافذة على الظروف المبكرة للنظام الشمسي."

ووفقا لوكيبيديا الكوكب الحممي هو نوع افتراضي من الكواكب الأرضية، مع سطح مغطى معظمه أو كله بالحمم المنصهرة، الحالات التي يمكن أن توجد مثل هذه الكواكب تشمل الكواكب الأرضية الحديثة بعد تكونها مباشرة، أو كواكب تعرضت لحدث تصادمي كبير، أو كواكب تدور في مدار على بعد مسافة قريبة جدًا من نجمها، ما يعرضها لإشعاع كثيف وقوة المد والجزر.