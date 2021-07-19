تكنولوجيا: ناسا تخطط لإطلاق مشروع الشراع الشمسى لاستكشاف الكويكبات القريبة من الأرض

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القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الذي حققه Bill Nye ومركبة LightSail 2 الشمسية التابعة لجمعية الكواكب في عام 2019، تخطط ناسا لإطلاق مشروع الشراع الشمسي الخاص بها لاستكشاف الكويكبات القريبة من الأرض حسبما نقل موقع Digitartlends.

يُعد The Near-Earth Asteroid Scout (NEA Scout) قمرًا صناعيًا صغيرًا بحجم صندوق أحذية يبحر عبر الفضاء المدعوم بضوء الشمس. ستتألف الأجهزة من هيكل ذراع من الفولاذ المقاوم للصدأ يتم من خلاله شد شراع بلاستيكي رقيق مطلي بالألمنيوم. تبلغ المساحة الإجمالية التي يغطيها الشراع مساحة ملعب كرة المضرب ، وعندما ترتد الفوتونات من الشمس عن السطح اللامع ، فإنها ستدفع المركبة إلى الأمام.

بقدر ما تبدو هذه الفكرة سخيفة - اشتهرت من قبل مؤلف الخيال العلمي آرثر سي كلارك من بين آخرين - فقد ثبت أنها تعمل في مدار أرضي منخفض بواسطة مشروع LightSail. الآن ستأخذ ناسا هذه الخطوة إلى الأمام من خلال نشر شراع شمسي في الفضاء السحيق.

قال ليس جونسون ، الباحث التكنولوجي الرئيسي للبعثة في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا: "ستكون NEA Scout أول مهمة بين الكواكب في أمريكا باستخدام الدفع الشراعي الشمسي". "كانت هناك عدة اختبارات للإبحار في مدار الأرض ، ونحن الآن على استعداد لإظهار أنه يمكننا استخدام هذا النوع الجديد من دفع المركبات الفضائية للذهاب إلى أماكن جديدة وأداء علوم مهمة."

الميزة الكبرى لطريقة الدفع هذه هي أن المركبة لا تحتاج إلى حمل الوقود ، مما يجعلها طريقة فعالة للغاية لإرسال كتل صغيرة لمسافات طويلة.

قال جونسون: "هذا النوع من الدفع مفيد بشكل خاص للمركبات الفضائية الصغيرة وخفيفة الوزن التي لا يمكنها حمل كميات كبيرة من وقود الصواريخ التقليدي".

ستقوم NEA Scout برحلة في مهمة Artemis I المخطط لها التابعة لناسا حول القمر ، والتي يتم نشرها جنبًا إلى جنب مع العديد من CubeSats الصغيرة الأخرى. بمجرد إطلاقها ، ستستخدم المركبة شراعها الشمسي للسفر إلى كويكب قريب من الأرض لالتقاط صور عالية الدقة للكويكب عن قرب.

قالت جولي كاستيلو روجيز، العلم الرئيسي للبعثة: "ستوفر الصور التي جمعتها NEA Scout معلومات مهمة عن الخصائص الفيزيائية للكويكب مثل المدار والشكل والحجم والدوران وحقل الغبار والحطام المحيط به ، بالإضافة إلى خصائص سطحه". محقق في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL).

يعد التعرف على الكويكبات الصغيرة ، مثل تلك التي يقل قطرها عن 100 متر ، أمرًا مهمًا لأن الكويكبات بهذا الحجم يمكن أن تكون خطرة على الأرض. بشكل غير متوقع إلى حد ما ، تعتبر الكويكبات الكبيرة جدًا أقل تهديدًا ، حيث يسهل اكتشافها نسبيًا عندما تقترب من الأرض. لكن يصعب التعرف على الكويكبات الأصغر.

قال الدكتور جيم ستوت ، مدير مشروع NEA Scout التكنولوجي: "على الرغم من حجمها ، فإن بعض هذه الكويكبات الصغيرة يمكن أن تشكل تهديدًا للأرض". "يمكن أن يساعدنا فهم خصائصها في تطوير استراتيجيات لتقليل الضرر المحتمل الذي يحدث في حالة حدوث تأثير."

من المقرر إطلاق NEA Scout في مهمة Artemis I في نوفمبر 2021.