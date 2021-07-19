سامسونغ تكشف عن إصدار جديد من تلفاز The Wall

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 13 ثانية

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، يوم الإثنين، عن إطلاق تلفاز The Wall microLED لعام 2021، بتصميم رقيق، وعرض ألوان أكثر دقة، ومعدل تحديث أعلى لمعالجة حركة أكثر سلاسة.

وأشارت الشركة إلى أن التلفاز الجديد سيتم طرحه للبيع، في أسواق محددة، يوم الإثنين، بحسب ما ذكر موقع ”سام موبايل“ التقني.

ويتميز الإصدار الجديد من تلفزيون The Wall بأنه أول شاشة عرض تجارية في هذه الصناعة في فئتها بدقة 8K، ويمكن تهيئته أفقيا بدقة تصل إلى (15،360 × 1،080 بكسل)، كما يمكن أن تمتد الشاشة الجديدة إلى 1000 بوصة ويمكن أن تصل ذروة سطوعها إلى 1600 شمعة.

كما يتميز الجهاز بمعالج Micro AI المحسّن، لتحليل وتحسين كل إطار في الفيديو لترقية أفضل للمحتوى (حتى دقة 8K) كما يعمل المعالج أيضًا على إزالة الضوضاء في مقاطع الفيديو.

ويدعم التلفزيون الجديد أيضا معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وهو قادر على عرض ألوان أكثر دقة بفضل تقنيات Black Seal و Ultra Chroma.

وتقول سامسونغ إن تقنية Black Seal مخصصة لتعزيز نقاء اللون الأسود، وحماية الشاشة من الصدمات والغبار، بينما تعمل تقنية Ultra Chroma على إنشاء أطوال موجية أضيق لإنشاء ألوان نقية مرتين مثل شاشات LCD التقليدية.

وتشمل الميزات الأخرى للتلفزيون معالجة 20 بت، وتقنية HDR10 +، ووضع Eye Comfort لمنع إرهاق العين وحماية البصر.

وأشارت شركة سامسونغ إلى سهولة تثبيت شاشة The Wall TV من خلال تنفيذ توصيلات الإرساء اللاسلكية والتصميم اللامتناهي، حيث يمكن استخدام الإصدار التجاري من The Wall TV، الذي يستخدم لوحات microLED المعيارية، في المطارات ومراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة والإعلانات الخارجية.

وقال هاري باتز نائب الرئيس الأول والمدير العام لقسم العرض في شركة سامسونغ للإلكترونيات: ”نحن في سامسونغ ملتزمون بمساعدة الشركات على إنشاء تجارب عملاء لا تنسى من خلال قوة شاشات العرض الديناميكية“.

وتعتبر The Wall من أفضل شاشات العرض في سامسونغ، بفضل ميزاتها الجديدة المتطورة، وجودة الصورة التي لا تضاهى، والحجم اللامحدود، ما يجعلها شاشة العرض الأكثر إثارة وتنوعا حتى الآن.