تكنولوجيا: هاتف Realme GT Master Explorer ينطلق بذاكرة تصل إلى 19 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Realme مؤتمرها القادم في 21 من يوليو لإطلاق هاتف Realme GT Master Explorer، وفي أحدث الإعلانات التشويقية أكدت الشركة على أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية تصل إلى 19 جيجا بايت رام، كما يضم مستشعر Sony IMX766.

تنطلق سلسلة هواتف GT Master رسمياً لاحقاً هذا الشهر، حيث تشير التوقعات إلى أن Realme تقدم خلال الحدث هاتفي Realme GT Master، وGT Master Explorer.

ولقد سلطت أحدث الإعلانات التشويقية الضوء على هاتف Realme GT Master Explorer، الذي يأتي بمستشعر سوني IMX766 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وهو المستشعر ذاته المقدم في هواتف Find X3 Pro وOnePlus 9 Pro، كما يدعم Realme GT Master Explorer ميزة OIS.

أيضاً من المقرر وفقاً للإعلان التشويقي الثاني أن يكون لهاتف GT Master Explorer ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية تصل إلى 19 جيجا بايت رام والتي تتضمن سعة 7 جيجا بايت رام بشكل إفتراضي.

ولقد أكدت بعض التسريبات على أن الهاتف يبدأ من سعر 462 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، ويدعم معدل تحديث 120Hz، وسطوع 1100 nit، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 870، وبطارية بقدرة 4300 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وواجهة Realme UI 2.0.

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