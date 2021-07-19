تكنولوجيا: توقعات بالإعلان عن iQOO 8 في حدث الشركة القادم في 4 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة iQOO مقطع فيديو تشويقي للحدث القادم للشركة في 4 من شهر أغسطس المقبل، حيث ألمح مقطع الفيديو إلى خطط الشركة للإعلان عن iQOO 8 خلال الحدث.

شارك “Feng Yufei” رئيس علامة iQOO التجارية مقطع فيديو اليوم تظهر من خلاله كرة البلياردو السوداء والتي تحمل رقم “8”، والتي تنطلق إلى كرة أخرى تحمل رقم”4″.

أيضاً قد لا يؤكد مقطع الفيديو بشكل رسمي على تفاصيل الحدث المرتقب عقده في 4 من أغسطس إلا أن التلميحات تشير إلى أن الشركة تستعد لكشف النقاب عن هاتف iQOO 8 خلال الحدث المرتقب.

ولقد قدمت الشركة هاتف iQOO 7 خلال شهر يناير هذا العام، حيث جاء الهاتف في الفئة المميزة بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ورقاقة معالج Snapdragon 888.

وتشير التوقعات إلى أن إصدار الشركة القادم iQOO 8 يأتي أيضاً في الفئة المميزة، على أن يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888 Plus، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتف في الحدث المرتقب الشهر المقبل.

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