يوتيوب حصلت على تغييرات بارزة في 2021

دبي - يزن راشد - تجري شركة جوجل عادةً تغييرات مستمرة تستهدف منصة يوتيوب، وهذه التغييرات عبارة عن أشياء مختلطة بعضها مصمم لتشجيع صناع المحتوى على إنشاء المزيد من المحتوى، فيما يصمم البعض الآخر لمساعدة المستخدمين على الاستفادة بشكل أكبر من المنصة. إلى جانب التغييرات المصممة لمساعدة المنصة نفسها في كسب المزيد من المال.

ونلقي في هذا المقال نظرة على بعض قواعد يوتيوب التي من المقرر تغييرها في عام 2021 بالإضافة إلى بعض الميزات الجديدة التي يتم طرحها.

نشر الإعلانات في فيديوهاتك مباشرة

تضم منصة يوتيوب عشرات الملايين من صناع المحتوى وأكثر من 2 مليار مستخدم شهريًا. وتستخدم المنصة خوارزميات آلية لاقتراح محتوى معين لمستخدمين معينين استنادًا إلى عوامل مختلفة مثل الموقع والعمر وغير ذلك.

وبصفتك مستخدمًا يجب أن تدرك أن المنصة لها الحق في استثمار كل جزء من المحتوى بشكل قانوني. ويتضمن ذلك الإعلانات التي تظهر عبر مقاطع فيديو ليست ضمن برنامج شركاء يوتيوب.

ويتم وضع هذه الإعلانات في مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين الذين لا يمكنهم استثمار مقاطع الفيديو الخاصة بهم. ولذلك يمكن أن تذهب عائدات مقاطع الفيديو هذه بالكامل إلى المنصة. ولن تتم مشاركة هذا النوع من الأرباح مع صناع الفيديو.

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تقييد استخدام معلومات الآخرين في يوتيوب

ترفض سياسة المنصة جمع المعلومات من الآخرين. وينطبق هذا على استخدام اسم مستخدم أو صورة شخص ما أو مطالبة المستخدمين بعناوين بريدهم الإلكتروني.

وتحتاج إلى طلب الإذن بشكل صريح قبل استخدام مثل هذه المعلومات لنشاط ما. وذلك حتى لا تسبب ضررًا للشخص.

وتنصح المنصة أيضًا صناع المحتوى الذين يديرون المسابقات بالامتثال لسياسات وإرشادات المسابقات في المنصة.

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تحسين ميزة فصول الفيديو

تم إطلاق ميزة فصول يوتيوب لأول مرة في عام 2019 وهي تزداد قوة يومًا بعد يوم. وتتيح لك الميزة الانتقال بسرعة إلى القسم المراد مشاهدته من الفيديو، أو إعادة مشاهدة قسم من الفيديو.

وتضع يوتيوب تلقائيًا الفصول في مقاطع الفيديو. ولذلك لا يحتاج صانع المحتوى إلى وضعها يدويًا إذا لم يرغب في ذلك.

كما تقوم الشركة أيضًا بتجربة أداة طابع زمني جديدة من شأنها مساعدة صناع المحتوى في وضع الفصول ضمن مقاطع الفيديو الخاصة بهم بسرعة.

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إطلاق خدمة Shorts في المزيد من البلدان

أطلقت جوجل ميزة YouTube Shorts في العام 2020 في أسواق محددة في العالم، من ضمنها الهند، وهي الميزة التي تريد بها الشركة منافسة منصة تيك توك بشكل أساسي.

ووسعت جوجل في عام 2021 الخدمة لتشمل المزيد من الدول حول العالم، ومن ضمنها دول الشرق الأوسط مثل الإمارات.

بالإضافة إلى ذلك فإنها تخطط لدفع 100 مليون دولار لصناع المحتوى الذين يستخدمون الميزة على مدار العام المقبل.

ضوابط جديدة للمدفوعات والضرائب

لديك حقوق الملكية الكاملة لأي محتوى تقوم بتحميله عبر المنصة. ومع ذلك تصر جوجل على أخذ حقوق معينة.

وبحسب آخر تحديث فقد ذكرت: من خلال توفير المحتوى للخدمة. فإنك تمنح يوتيوب ترخيصًا عالميًا غير حصري وخالي من حقوق الملكية وقابل للتحويل وقابل للترخيص من الباطن لاستخدام هذا المحتوى.

ويشمل ذلك إعادة إنتاج الفيديو الذي تقوم بتحميله وتوزيعه وتعديله وعرضه وتنفيذه لغرض التشغيل والترويج للخدمة وتحسينها.

وتذكر جوجل صناع المحتوى في يوتيوب المؤهلين لتلقي مدفوعات الإيرادات بأنه يتم التعامل مع هذه المدفوعات بصفتها استقطاعات وفق قوانين الضرائب الأمريكية.

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خيارات تصفية صفحة يوتيوب الرئيسية

قدمت يوتيوب في عام 2021 خيارات تصفية جديدة عبر الصفحة الرئيسية للمنصة. ومنح ذلك المستخدمين فرصًا أكبر لتصفية المحتوى.

على سبيل المثال يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو المتعلقة بالمبيعات إذا كنت تشاهد بانتظام أيًا من هذه المحتوى في المنصة. ولكن يمكنك أيضًا مشاهدة مقاطع فيديو حول نمط الحياة أو الفيديوهات الحديثة.

ومع ذلك هذه الميزة الجديدة متاحة الآن فقط في إصدار يوتيوب باللغة الإنجليزية. لذلك إذا كنت تريد رؤيتها فإن عليك تبديل لغة المنصة إلى اللغة الإنجليزية.

ميزة استطلاعات الرأي في يوتيوب

أضافت يوتيوب ميزة استطلاعات الرأي للحصول على بيانات من صناع المحتوى والمستخدمين لتحسين الخدمة. إذ بعد مشاهدة مقطع فيديو يظهر لك استطلاع بعنوان: كيف حال يوتيوب اليوم.

ويكون لديك إمكانية الاختيار من خيارات متعددة. وقد قد ترى أيضًا سؤال آخر مثل: هل استمتعت بهذا الفيديو.

ونتيجة لذلك، فإنه يجب عليك بصفتك صانع محتوى إنشاء مقاطع فيديو جيدة تثقف الآخرين أو تسليتهم لأنه هذه الميزة تمنح المشاهدين المزيد من الخيارات وتبني خوارزمية تصفية أكثر قوة.

وتمنح يوتيوب أيضًا المشاهد مزيدًا من التحكم من خلال السماح له بالإبلاغ عن الإعلانات غير المناسبة أو المسيئة التي يعتقد أنه لا ينبغي عرضها عبر المنصة.

المزيد من المميزات لتطبيق الهاتف المحمول

تظهر البيانات أن غالبية المستخدمين يشاهدون مقاطع الفيديو في المنصة عبر أجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة.

وتدرك يوتيوب هذا الأمر، ولذلك فإنها تجلب ميزات كانت متوفرة في السابق في إصدار الحواسيب المكتبية والمحمولة لتطبيق الهاتف المحمول.

وبعض الأمثلة على هذه الميزات هي البيانات الوصفية والوضع الداكن والتحليلات في الوقت الفعلي والقدرة على تصفية التعليقات وأنواع مقاطع الفيديو الأخرى التي يشاهدها متابعيك.

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