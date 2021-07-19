تيسلا تتيح القيادة الذاتية الكاملة باشتراك شهري

دبي - يزن راشد - قدمت شركة تيسلا طريقة للعملاء من أجل الاشتراك في حزمة مساعدة السائق المتميزة مقابل 199 دولار شهريًا، بدلاً من دفع 10000 دولار مقدمًا.

وتم تسويقها على أنها نظام القدرة الكاملة على القيادة الذاتية أو FSD. ولكن نظام مساعدة السائق لا يجعل سيارات تيسلا الكهربائية آمنة للاستخدام دون وجود سائق يقظ خلف عجلة القيادة.

وشارك أحد المالكين المؤهلين إشعارًا تلقوه من تيسلا، الذي قال: القدرة الكاملة على القيادة الذاتية متاحة الآن كاشتراك شهري. قم بترقية Model Y مقابل 199 دولار لتجربة ميزات مثل التنقل عبر المرشد الآلي وتغيير المسار التلقائي والتوقف التلقائي والاستدعاء والتحكم عند إشارة المرور وإشارة التوقف. تتطلب الميزات الممكنة حاليًا إشراف السائق ولا تجعل السيارة ذاتية القيادة.

وأعرب العديد من المالكين عن أسفهم لأنه يتعين عليهم دفع 1500 دولار لترقية حاسب تيسلا إلى الإصدار Hardware 3، أو HW3، الذي عرضته الشركة لأول مرة في حدث Autonomy Day في شهر أبريل 2019 من أجل الاشتراك.

ويمكن للعملاء الذين اشتروا سابقًا حزمة المرشد الآلي المعزز من تيسلا، التي لم تعد تبيعها، الاشتراك في FSD بسعر أقل قدره 99 دولار شهريًا. ولكن قد يحتاجون إلى ترقية HW3.

وفي اتفاقية اشتراك عبر موقع تيسلا الإلكتروني، تحذر شركة صناعة السيارات الكهربائية من أنه:

ميزات FSD عرضة للتغيير ومحدودة حسب المنطقة ولا يمكن استخدامها إلا في سيارات تيسلا المزودة بأحدث الأجهزة وتقنية المرشد الآلي المثبتة.

يتحمل السائقون المسؤولية عن الرسوم أو وقوف السيارات أو غير ذلك من انتهاكات المرور التي تحدث في سيارة تيسلا تعمل بميزات FSD.

يمكن للشركة زيادة سعر الاشتراك في أي وقت. ولكنها تمنح السائقين إشعارًا مسبقًا قبل شهر واحد قبل إصدار فواتير بالسعر الجديد.

يمكن للمالكين إلغاء FSD في أي وقت. ولكن الشركة لن تقسم دفعاتهم الشهرية بالتناسب إذا فعلوا ذلك.

يمكن للشركة تعليق أو إلغاء اشتراك FSD للسائق إذا استخدم التكنولوجيا لأي شيء غير مصرح به أو غير مناسب أو لعدم الدفع.

تيسلا تتيح FSD مقابل 199 دولار شهريًا

تشتمل جميع سيارات تيسلا الأحدث على مجموعة قياسية من ميزات مساعدة السائق يطلق عليها اسم المرشد الآلي.

وتمكن ميزة المرشد الآلي سيارة تيسلا من التوجيه والتسريع والفرملة تلقائيًا داخل مسارها.

وتتيح حزمة FSD المتميزة ميزات أكثر تفصيلاً مثل الاستدعاء الذكي، التي تتيح للسائق الاتصال بسيارته لتأتي وتأخذه من موقف للسيارات أو أسفل ممر طويل باستخدام تطبيق تيسلا للأجهزة المحمولة مثل جهاز التحكم عن بعد.

وكانت الشركة تعد أيضًا بأن ميزة Autosteer on city streets قادمة قريبًا للسائقين مع FSD. ولكن الشركة تتخلف كثيرًا عن أهدافها الأصلية وحتى المنقحة لتقديم Autosteer on city streets.

ووعد ماسك بتقديم عرض لسيارة تيسلا دون سائق ودون استخدام اليدين في عام 2017. ولم تكمل شركته هذه المهمة بعد.

وفي عام 2019، توقع ماسك أن تقوم شركة تيسلا بصنع سيارات الأجرة الآلية المستقلة في عام 2020 وسيارات دون عجلات توجيه أو دواسات في عام 2021.

ومن أجل تحسين ميزات مساعدة السائق غير المكتملة، تمنح تيسلا بعض المالكين الوصول المبكر إلى إصدار تجريبي من FSD.

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ويحول ذلك الآلاف من السائقين العاديين إلى مختبري برامج عبر الطرق العامة في الولايات المتحدة.

وفي الأشهر الأخيرة، أخبرت تيسلا المنظمين أن تقنية FSD و FSD Beta ترقى إلى نظام المستوى 2. وذلك في إشارة إلى فئات أتمتة المركبات التي كتبتها SAE.

ووفقًا لمعايير SAE، فمن المتوقع أن يقوم سائقو مركبة من المستوى 2 بالإشراف المستمر عليها، بما في ذلك عن طريق التوجيه أو الكبح أو التسريع حسب الحاجة للحفاظ على السلامة.

وتتميز مركبات المستوى 2 بميزات مثل توسيط الممر الآلي الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع التحكم التكيفي في ثبات السرعة.

وعلى النقيض من ذلك، قد لا تحتاج السيارة من المستوى 4 إلى عجلة قيادة أو دواسات. ويمكن أن تعمل كسيارة أجرة دون سائق في ظروف محدودة مثل الطقس المعتدل.

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