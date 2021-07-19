ما هي روبلوكس وكيف بدأت وما أسباب نجاحها

دبي - يزن راشد - لعب أكثر من نصف إجمالي عدد الأطفال في الولايات المتحدة، أي تحت 16 سنة، روبلوكس Roblox في عام 2020.

وهذه الإحصائية الجاذبة للاهتمام تكشف لنا عن مدى نجاح هذه اللعبة وأهميتها. إذ طغت بشكل مفاجئ وغير متوقع على عناوين أخبار صحف وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز وسي إن إن.

وبدأت بعد ذلك عمليات البحث عن ماهية روبلوكس من ناحية، وسهمها من ناحية أخرى في التضخم بشكل مجنون.

كما بدأت أيضًا شخصيات مشهورة بالحديث عنها. وزاد حدوث ذلك بشكل مفاجئ نسبيًا من أهمية اللعبة. كما زاد ذلك من اهتمام المستخدمين أيًا كانت اهتمامهم بمعرفة ماهيتها، وهو ما نتحدث عنه اليوم.

ما هي روبلوكس

على عكس ما يظن أغلبنا، فإن روبلوكس ليست لعبة بالأساس بل هي منصة يمكن من خلالها للمستخدم أن يلعب ألعاب تم تطويرها من طرف أشخاص آخرين.

أي أن هذه المنصة تعمل بشكل مشابه لمنصات مثل Steam عبر أجهزة الحاسب الشخصي. ولكنها تركز بشكل رئيسي على الأطفال.

وما يعطي روبلوكس أهميتها ويميزها عن الألعاب وعن منصات الألعاب في نفس الوقت هو أنها تعتمد على ألعاب يتم تطويرها من طرف مستخدميها أنفسهم.

أي أنك تستخدمها من أجل لعب لعبة طورها مستخدم آخر يلعب ألعاب مطورون آخرين، أو قد تطور أنت لعبتك الخاصة.

وبحسب موقع المنصة الرسمي، فإن المستخدمين قد نشروا أكثر من 20 مليون لعبة بنجاح عبر المنصة.

لماذا حصدت كل هذا الاهتمام

تحدثنا فيما سبق عن كينونة هذه المنصة، ولعل ما تحدثنا عنه غير كافي لجذب هذا الاهتمام. ولكن ما جذب الاهتمام لهذه المنصة هو أن كل مستخدميها – بما في ذلك الأطفال – قادرين على تحقيق مبالغ طائلة من المال.

وتمكن بعض المطورين من تحقيق ما يصل إلى مليون دولار أمريكي من خلال التربح من ألعابهم.

وبالرغم من أن الألعاب عبر المنصة مجانية. ولكن هناك مشتريات داخل الألعاب، وهي التي يتم شراؤها من خلال عملة تحمل الاسم روبلوكس.

وبمجرد أن يحقق المطور مبلغ كافي من عملة روبلوكس الافتراضية، يمكن تحويله إلى أموال حقيقية من خلال برنامج DevEx الذي تقدمه المنصة.

منصة روبلوكس في سوق الأسهم

ليس المطورين هم من يربحون فقط، بل الشركة بأكلمها. وإلى جانب نسبتها من المبيعات فإنها طرحت رسميًا في البورصة في شهر مارس الماضي.

وقد حقق سهمها بداية ممتازة مع سعر 45 دولار، ووصل عند الإغلاق إلى قرابة 70 دولار. وتم تقييم الشركة بمبلغ 45 مليار دولار.

ولكي تفهم مدى ضخامة روبلوكس، فإن هذه الشركة ذات المنصة تعادل قيمتها ثلاث أضعاف قيمة شركة Epic Games المطورة لمحرك Unreal Engine الغني عن التعريف، وصاحبة متجر Epic Games ومالكة لعبة فورتنايت.