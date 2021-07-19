شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف اختبرت Blue Origin صاروخها نيوشيبرد قبل رحلة جيف بيزوس لحافة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق صاروخ نيو شيبرد الذى تم بناؤه بواسطة Blue Origin لأول رحلة مأهولة إلى حافة الفضاء فى 20 من يوليو وقد شهد تطورًا كبيرًا منذ إطلاقه التجريبي الأول في عام 2015، ويقوم مالك الشركة ومؤسس أمازون جيف بيزوس بتحقيق حلمه بالسفر إلى الفضاء حسبما نقل موقع Digitartlends.

وقال جاري لاي كبير مديري Blue Origin لتصميم New Shepard ، كيف اتبع الفريق "نهجًا صارمًا خطوة بخطوة" عبر 15 رحلة تجريبية شبه المداري.

وشمل العمل أيضًا اختبارًا شاملاً لكبسولة الطاقم. على سبيل المثال تم تنفيذ عمليات الإنزال حيث لم ينشر الفريق عن قصد إحدى المظلات الرئيسية لضمان قدرتها على الهبوط بأمان مع بقية المظلات. تضمنت اختبارات الكبسولة الأخرى إطلاقها من الصاروخ على منصة الإطلاق في حالة حدوث شذوذ خطير قبل الإقلاع مباشرة ، وإجراء نفس تسلسل الإجهاض عدة مرات أثناء الرحلة.

استهلكت رحلاتها الأخيرة، والتي كانت آخرها في أبريل ، حمولات علمية بينما سمحت للفريق بمواصلة اختبار الأنظمة المرتبطة بالصاروخ والكبسولة.

كل الرحلات كانت ناجحة باستثناء الرحلة الأولى عندما فشلت New Shepard في الهبوط بشكل عمودي على منصة الإطلاق بعد وقت قصير من الإطلاق ، كما تم تصميمها للقيام بذلك. من ناحية أخرى ، هبطت الكبسولة بسلام في جميع المهمات.

سينضم إلى بيزوس داخل الكبسولة التي تعلوها شقيقه مارك ، رائد الطيران والي فونك الذي يبلغ من العمر 82 عامًا سيكون أكبر شخص يسافر إلى الفضاء، والطالب الهولندي أوليفر دايمن البالغ من العمر 18 عامًا والذي سيكون الأصغر سنًا في سن 18 هذه الرحلة.

ستستغرق مهمة الثلاثاء، التي ستنطلق من منشأة Blue Origin في غرب تكساس ، 10 دقائق فقط وستوفر لأفراد الطاقم الأربعة مناظر مذهلة للأرض وفترة قصيرة من انعدام الوزن قبل عودتهم إلى terra firma للهبوط بمساعدة المظلة داخل كبسولة.

تخطط Blue Origin لاستخدام الحدث لعرض خدمة السياحة الفضائية المخطط لها للشركة والتي ستأخذ ركابًا يتقاضون رواتب عالية في نفس الرحلة. أطلقت شركة Virgin Galactic ، التي أرسلت مؤخرًا مؤسسها الملياردير ريتشارد برانسون في رحلة مماثلة إلى حافة الفضاء ، خدمة سياحة فضائية.

رداً على الانتقادات القائلة بأن مثل هذه المشاريع هي إهدار كبير للأموال التي يشارك فيها المليارديرات المنخرطون في سباق تافه إلى (حافة) الفضاء ، قال برانسون إنه بينما يوافق على أن من هم في وضع الثروة يجب أن ينفقوا معظم أموالهم في محاولة لمعالجة القضايا مثل تغير المناخ والفقر ، من المهم أيضًا المساعدة في إنشاء صناعات جديدة تلهم وترعى المهندسين والعلماء الذين يمكنهم المضي قدمًا في تطوير تقنيات فضائية قادرة على تغيير الحياة على الأرض.