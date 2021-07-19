شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصادم بين 3 روبوتات يؤدى لحريق وفوضى بتسويق البقالة عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماشيًا مع توقعات المستقبلين، تظهر الروبوتات بشكل متزايد في أماكن العمل حول العالم نظرًا لقدرتها على العمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة من البشر الذين تحل محلهم وفقًا لبعض تقارير، لكن تصادمًا بين ثلاثة روبوتات في منشأة متطورة بالقرب من لندن المملكة المتحدة، يوم الجمعة 16 يوليو، يشير إلى أن استيلاء الروبوتات الذي كثر الحديث عنه لن يحدث دون وقوع حادث كبير عرضي حسبما نقل موقع Digitartlends.

تقوم الروبوتات الموجودة في مركز snafu باختيار وفرز طلبات البقالة عبر الإنترنت لشركةOcado ، وهي شركة برمجيات وتكنولوجيا تشترك مع متاجر سوبر ماركت ذات أسماء كبيرة لبناء مستودعات عالية التقنية موجهة نحو خدمات التوصيل.

بعد التراكم الثلاثي اشتعلت النيران في الروبوتات، ما أدى إلى اندلاع حريق استغرق حوالي 100 من رجال الإطفاء عدة ساعات للسيطرة عليه. وتم إجلاء ثمانمائة موظف بسلام من المنشأة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. ومع ذلك لم يكن أداء الروبوتات جيدًا.

النتيجة؟ ثلاثة روبوتات مدمرة والكثير من محلات البقالة المحترقة والعديد من العملاء يتلقون رسائل من أوكادو تفيد بأن طلبهم قد تأخر أو أُلغي.

وقالت أوكادو في وقت لاحق إن الأضرار الناجمة عن الحريق اقتصرت على جزء صغير من المنشأة، مع بقاء "الغالبية العظمى" من المبنى في حالة جيدة. وأضافت أنها تأمل أن تعمل بكامل طاقتها في الأيام المقبلة. لم تشرح الشركة بعد كيف تصطدم الروبوتات، وماذا تخطط للقيام به لتجنب وقوع نفس النوع من الحوادث مرة أخرى.

يتألف نظام Ocado الذي يعمل بالروبوت، من شبكة عملاقة بها العديد من الروبوتات تلتقط العناصر المطلوبة من الصناديق قبل نقلها إلى مرحلة التعبئة في العملية. المتجر الذي أصيب بنيران يوم الجمعة الماضية يستخدم 3500 روبوت من ثماني عجلات للتعامل مع حوالي 150 ألف طلب أسبوعيًا.

من المقلق بالنسبة لشركة Ocado (وعملائها) ، أن هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها التكنولوجيا الروبوتية في قلب حريق مدمر. في عام 2019 ، تسبب إجراء شحن معطل بأحد روبوتاتها في منشأة أخرى في حريق هائل أدى إلى إحراق المبنى بأكمله ، مما كلف الشركة حوالي 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 138 مليون دولار).