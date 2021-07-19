“زووم” تستحوذ على شركة مقابل 14.7 مليار دولار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 01:19 مساءً - منذ 58 دقيقة

يعتبر تطبيق “زووم” برنامج من برامج مؤتمرات الفيديو تم تطويره بواسطة زوم لاتصالات الفيديو. ويوفر خدمة الدردشة المرئية التي تسمح بما يصل إلى 100 جهاز في وقت واحد مجانًا، وإن كان ذلك مع تقييد الوقت لمدة 40 دقيقة للحسابات المجانية.

ووقعت “زووم” Zoom اتفاقية للاستحواذ على مزود برمجيات مركز الاتصال السحابي “فايف 9” في صفقة تقدر قيمتها بنحو 14.7 مليار دولار.

ورغم أن شركة زووم تأسست في العام 2011، فقد حظيت خدماتها بانتشار أكبر في الآونة الأخيرة داخل الولايات المتحدة وبقية أنحاء، مع انتشار جائحة كورونا وحاجة قطاعات الأعمال حول العالم لمتابعة الأعمال والاجتماع بموظفيها بشكل يومي.

وتقدم “زووم” خدمات الاتصال الهاتفي عبر الفيديو والدردشة عبر الإنترنت من خلال منصتها الإلكترونية، كما تقدم برمجيات اتصال بالفيديو تُستخدم في المؤتمرات والاجتماعات والتعليم والعلاقات الاجتماعية عن بُعد.

وباستحواذ “زووم” على “فايف 9” فإنها بذلك تسجل ثاني أكبر صفقة تقنية أميركية هذا العام، بعد شراء شركة “مايكروسوفت” لشركة “نيانس كومينيكشنز” بقيمة 16 مليار دولار.

وقال إريك يوان الرئيس التنفيذي لـ”زووم” في بيان: “نحن نبحث باستمرار عن طرق لتحسين منصتنا، وإضافة “فايف 9″ هو التوافق الطبيعي الذي سيوفر المزيد من السعادة والقيمة لعملائنا”.

وبحسب “وول ستريت جورنال”، فإن صفقة الاستحواذ سوف تساعد “زووم” على توسيع خدماتها المحتملة لعملاء الشركات والمؤسسات، والاستفادة من سوق مراكز الاتصال.