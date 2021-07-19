هذا التحديث الجديد في غوغل كروم يحمي بياناتك وخصوصيتك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 01:19 مساءً - منذ 3 ساعات

تتحضر شركة غوغل لإطلاق ميزة جديدة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وتؤدي إلى حماية بيانات المستخدم وخصوصيته.

تعمل شركة غوغل على تطوير ميزة أمان جديد في متصفحها غوغل كروم وهي HTTPS-First Mode.

وتمكن الصيغة الجديدة المستخدمين من الاتصال بالإنترنت بأمان، حسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وسيعرض المتصفح تحذيرا إذا ما كان الموقع الذي يريده المستخدم لا يدعم HTTPS.

وستعتمد غوغل على تعليقات المستخدمين بشأن الميزة التي ستكون اختيارية في البداية، حتى يصبح الوضع افتراضيا فيما بعد.

وأخيرا أطلقت شركة “غوغل” الأمريكية، ميزة جديدة تتعلق بخصوصية مستخدميها، والتي تسمح بحذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث على الهاتف الذكي.

وتتوافر ميزة حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث حاليا في تطبيق “غوغل” على هواتف “آيفون”، ومن المقرر أن يتم طرحها على هواتف “أندرويد” في وقت لاحق من العام الحالي.