تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم Honor Magic 3 من الجهة الأمامية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة التي نشرت اليوم عن تصميم إصدار Honor المرتقب Magic 3 من الجهة الأمامية بفتحة مزدوجة لكاميرة السيلفي.

رصد إعلان ترويجي لهاتف Honor Magic 3 يوضح تصميم شاشة الهاتف وكاميرة السيلفي المزدوجة، قبل الإعلان الرسمي المقرر يوم 12 من أغسطس المقبل.

ويأتي هاتف Magic 3 بأبعاد أكبر في الشاشة بالنسبة لهيكل الهاتف، حيث يتميز الهاتف بإطارات نحيفة تحيط بالشاشة، كما تظهر كاميرة السيلفي المزدوجة في ثقب الشاشة، إلا أن التسريبات لا توضح تفاصيل أكثر حول إعدادات الكاميرة في هاتف Magic 3.

ولقد كشف تقرير سابق عن أن Magic 3 يأتي بنفس ملامح تصميم Mate 40 Pro، على أن يأتي إصدار Honor برقاقة معالج Snapdragon 888 Plus.

كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض QHD بلس، أيضاً من المتوقع أن يدعم الهاتف معايير HDR10 Plus، ومعدل تحديث 120Hz.

يذكر أن التسريبات أشارت إلى خطط Honor لإطلاق هاتف Honor Magic 3 Pro وMagic 3 Pro Plus في السلسلة القادمة، مع توقعات بدعم الأخير لتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول الإصدارات القادمة.

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