تكنولوجيا: هاتف ZTE Axon 30 5G ينطلق رسمياً في 27 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة ZTE بشكل رسمي اليوم على موعد الإعلان عن إصدارها الجديد بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة ZTE Axon 30 5G في حدث يعقد في 27 من يوليو في الصين.

رصد هاتف ZTE Axon 30 5G في تسريبات جاءت من TENAA، حيث ظهر الهاتف بنموذج رقم A2232، ولقد كشف الإعلان التشويقي اليوم عن الألوان التي ينطلق بها الهاتف، حيث تقدم ZTE الهاتف بألوان الأسود، والأزرق، والأبيض إلى جانب إصدار بتصميم جلدي.

ويتميز هاتف ZTE Axon 30 5G بتصميم بكامل الشاشة لا يتضمن ثقب أو نتوء للكاميرة الأمامية، حيث يضم الهاتف تقنية الكاميرة أسفل الشاشة.

كما يكشف الإعلان التشويقي عن تصميم الكاميرة الخلفية للهاتف، حيث يضم الهاتف اثنان من الحلقات في الجانب الأيسر من الجهة الخلفية، وتتضم الحلقة في الجزء العلوي مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل، بينما يتضمن الجزء السفلي ثلاثة من المستشعرات.

ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن هاتف ZTE Axon 30 5G يأتي بقياسات 170.2 في 77.8 في 7.8مم، كما يتميز بوزن 190 جرام.

كما يأتي الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.92 إنش، ودقة عرض 1080 في 2460 بيكسل، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل، كما تأتي تقنية استشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

أيضاً يدعم هاتف ZTE Axon 30 5G رقاقة معالج Snapdragon 870 بثماني من الأنوية وسرعة 3.2GHz، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4100 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 55W.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 و8 وأيضاً 12 جيجا بايت رام، كما يأتي الهاتف بإختيارات في السعة التخزينية بين 128 و256 وأيضاً 512 جيجا بايت.

كما يضم الهاتف إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11 وواجهة MiFavor UI.

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