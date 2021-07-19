شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تصل إلى مقاطع الفيديو التى تعجبك بسهولة عبر "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر خوارزميات ذكاء "تيك توك" الاصطناعي أحد أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بين منصات عرض الفيديو، لذلك فإنك تصل إلى مقاطع تيك توك التي تعجبك بسهولة عبر المنصة، ولكنه يحتاج إلى التدرب حتى يتمكن من التعرف عليك بشكل أفضل، وبالتالي عرض مقاطع تيك توك مختارة لك بعناية حسبما نقلت aitnews.

وقد عرضت المنصة خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للبيع حديثًا، ويثبت هذا ثقتها في جودتها وتفوقها على غيرها.

ولكن كيف يمكنك تدريب الذكاء الاصطناعي في تيك توك بشكل أسرع لتصل للمحتوى الذي ترغب فيه؟





استخدام خاصية الاكتشاف.

تعتمد منصات التواصل الاجتماعي وتيك توك منها على خاصية اكتشاف ما يدور على المنصة والأمور التي تعجب المستخدمين الآخرين.

وهذا ما يطلق عليه Trend أو المحتوى الرائج الذي يجلب الملايين من الزيارات بسهولة وسرعة.

وتستطيع الوصول إلى المحتوى الرائج على تيك توك عبر زر الاكتشاف في أسفل الشاشة إلى جانب زر رفع المقاطع.





طريقة اكتشاف مقاطع تيك توك وتدريب ذكائها الاصطناعي

وتعمل تيك توك على تقسيم المحتوى الرائج في شاشة الاكتشاف إلى أكثر من قسم بحسب الملف الصوتي المستخدم أو الهاشتاج الذي يستخدمه صاحب المقطع.

كما تستطيع البحث في صفحة المحتوى الرائج باستخدام المقاطع الصوتية أو الهاشتاج أو عنوان المحتوى الذي ترغب فيه.

ويعتمد تيك توك على تفاعلك مع المقاطع حتى يتمكن من فهم المقاطع التي تعجبك لكي يبدأ في عرضها وإظهارها لك.

لذلك إذا رأيت مقطعًا أعجبك لا تخشى بأن تضغط عليه وتضغط زر الإعجاب، وذلك حتى يستطيع تيك توك عرض المزيد من المقاطع المتشابهة.





البحث في تيك توك عبر الأصوات المستخدمة

تعتمد مقاطع تيك توك على تركيب أصوات مختلفة على المقاطع الأصلية للمستخدمين، ولذلك قد تجد مقطعًا ينفذ كلمات الأغنية.





طريقة اكتشاف مقاطع تيك توك وتدريب ذكائها الاصطناعي

كما تشتهر المنصة بمقاطع lip Sync حيث يقوم المستخدم بتركيب صوت من فيلم أو مسلسل على مقطع له وهو يقلده.

ولذلك أضافت المنصة خاصية البحث عبر الصوت، وتستطيع الوصول إليها بسهولة عبر الضغط على دائرة الصوت الموجودة أسفل الفيديو.

عندما تضغط على الدائرة فإن المنصة تعرض جميع المقاطع التي تستخدم هذا الصوت، وهي طريقة مناسبة للبحث عن مقطع بعينه.

أو إن كنت تفكر في تصوير مقطع تيك توك يعتمد على هذا الصوت بعينه، فإنك تستطيع رؤية ما يقوم به الآخرون واستلهام الأفكار منهم.