شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق وحدة جديدة لمحطة الفضاء الدولية.. تعرف على مهمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتلقى محطة الفضاء الدولية (ISS قريبًا ترقية، حيث سيتم إرسال أكبر وحدة تم إطلاقها إلى المحطة على الإطلاق إلى المدار هذا الأسبوع، إذ ستلتحم وحدة Nauka ، التي تمولها وكالة الفضاء الروسية Roscosmos ، بميناء الحضيض للجزء الروسي من المحطة وستستخدم كمرفق علمي ، وميناء لرسو السفن ، وغرفة معادلة ضغط الفضاء حسبما نقل موقع Digitartlends.

ستقوم وكالة ناسا ببث مباشر لكل من إطلاق الوحدة هذا الأسبوع بالإضافة إلى إرساءها في نهاية المطاف بمحطة الفضاء الدولية.

سيتم إطلاق الوحدة على صاروخ بروتون ثلاثي المراحل من بايكونور كوزمودروم في كازاخستان يوم الأربعاء ، 23 يوليو.

لتوفير مساحة للوحدة الجديدة ، ستتم إزالة وحدة الإرساء Pirs القديمة. للقيام بذلك ، في يوم الجمعة ، 23 يوليو ، ستتحمل المركبة الفضائية بروجرس 77 غير المأهولة مع وحدة بيرس ، وبعد ذلك ستكون لا تزال ملحقة بوحدة بيرس، وسيتم فكها من المحطة. سيتم بعد ذلك وضع كل من بروجرس 77 ووحدة بيرس في مناورة ديوربيت حتى تحترق في الغلاف الجوي للأرض.

بعد فترة الاختبار، ستلحق وحدة Nauka الجديدة بالمحطة.

وقالت روسكوزموس في بيان "ستوضع وحدة نوكا في ميناء الحضيض لوحدة خدمة زفيزدا وتهدف إلى تنفيذ البرنامج الروسي للأبحاث العلمية والتطبيقية والتجارب".

"بعد بدء تشغيل الوحدة الجديدة ، سيتلقى القسم الروسي أحجامًا إضافية لأماكن العمل وتخزين البضائع ، وأماكن لمعدات تجديد المياه والأكسجين ، وتحسين ظروف إقامة رواد الفضاء ، فضلاً عن زيادة سلامة محطة الفضاء الدولية بأكملها طاقم العمل."

وستبث وكالة ناسا عملية إطلاق ورسو الوحدة الجديدة على الهواء مباشرة. يمكنك المشاهدة في المنزل.

تبدأ تغطية الإطلاق يوم الأربعاء ، 21 يوليو في الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي (7:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ) ، مع تحديد موعد الإطلاق في الساعة 10:58 صباحًا بالتوقيت الشرقي (7:58 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ).

بمجرد وصول الوحدة إلى المحطة الفضائية ، ستستغرق ثمانية أيام تسمى "رحلة حرة" ، دون الالتحام بمحطة الفضاء الدولية ، للسماح للمهندسين على الأرض بالتحقق من أن كل شيء يعمل كما ينبغي. إذا كان كل شيء على ما يرام ، فسيتم إرفاق الوحدة بالمحطة الفضائية في إجراء آلي.

تم جدولة إرساء الوحدة في محطة الفضاء الدولية يوم الخميس ، 29 يوليو.