تكنولوجيا: هواوي تؤكد موعد الإعلان عن سلسلة P50 في 29 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة هواوي بشكل رسمي اليوم على موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة P50 في 29 من يوليو.

شغلت سلسلة Huawei P50 العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية في ترقب للكشف الرسمي عن إصدارات هواوي المميزة، واليوم تؤكد العملاق الصيني على موعد الحدث قبل نهاية الشهر الجاري.

أكد Richard Yu الرئيس التنفيذي لهواوي على أن الشركة تستعد للإنتقال لمستوى جديد في تقنية التصوير بالهواتف الذكية.

ولقد ظهر الإعلان التشويقي اليوم على منصة Weibo، أيضاً أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Huawei P50 يدعم الإتصال بشبكات LTE فقط، عبر رقاقة معالج Snapdragon 888 4G، إلا أن التفاصيل حول إصدارات Pro من السلسلة غير واضحة حتى الآن.

وتشير التوقعات إلى أن هواتف P50 Pro وP50 Pro Plus تأتي برقاقة معالج Kirin 9000 في البداية، على أن تتحول لاحقاً لرقاقة Snapdragon 888 4G عقب إنتهاء مخزون هواوي من رقاقة Kirin 9000.

يذكر أن سلسلة P50 تأتي بنظام تشغيل هواوي الجديد HarmonyOS 2.0، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، كما تتضمن الكاميرات هذا العام مستشعر سوني بحجم 1 إنش، مع مستشعر 1/1.18 بزوايا عرض واسعة.

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