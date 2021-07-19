شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشاهد إطلاق جيف بيزوس على Blue Origin فى الفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ صاروخ New Shepard من Blue Origin العد التنازلي لأول رحلة مأهولة في 20 يوليو، حيث سيطلق مؤسس الشركة جيف بيزوس وثلاثة آخرين إلى الفضاء، ويمكنك مشاهدة كل شيء على الهواء مباشرة، فسيتم بث إطلاق أول رحلة مأهولة للصاروخ ابتداءً من الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1130 بتوقيت جرينتش) على موقع الشركة BlueOrigin.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه من المقرر الإقلاع في الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1300 بتوقيت جرينتش)، لكن ذلك سيعتمد على توقعات الطقس والعوامل الفنية الأخرى.

تدوم رحلة New Shepard النموذجية 11 دقيقة، كما سيكون البث المباشر مع رواد الفضاء متاحًا على BlueOrigin بعد الهبوط، وستشارك الشركة أيضًا تحديثات المهمة طوال اليوم عبر BlueOrigin @ على Twitter.

سيطير مع بيزوس رائدة مهمة ميركوري 13 والي فانك، التى دعاها شخصيًا للانضمام إلى الطاقم، جنبًا إلى جنب مع شقيقه مارك، قال Blue Origin إن صاروخ وكبسولة New Shepard ستنطلقان من Launch Site One، وهي منطقة نائية في صحراء غرب تكساس ستكون مغلقة أمام جميع المتفرجين، حتى على طول الأقسام القريبة من طريق الولاية السريع 54.

وجدير بالذكر أنه انشأ بيزوس، المعروف بتأسيس أمازون، Blue Origin في عام 2000 على أمل جلب السياح الأثرياء في نهاية المطاف إلى الفضاء شبه المداري.