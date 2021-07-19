شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إزالة المتابعين على حساب انستجرام دون أن يكتشفوا ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في منع بعض الأشخاص من مشاهدة محتوى انستجرام الخاص بك، فإن أفضل خطوة لك هي تعيين حسابك على الوضع الخاص، للموافقة على كل من يطلب متابعتك، كما يوفر الحساب التعامل مع قائمة متابعينك بحرية، فوفقا لما ذكره موقع "business insider"، تسهل انستجرام إزالة المتابعين دون إشعار المتابع حتى لا تتعرض للحرج.



خطوات إزالة المتابع من قائمة المتابعين خطوات إزالة المتابع من قائمة المتابعين 1. افتح تطبيق انستجرام على جهاز أيفون أو اندرويد.

2. من الصفحة الرئيسية للتطبيق، اضغط فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الزاوية اليمنى السفلية.

4. قم بالتمرير لأسفل للعثور على المتابع الذي تريد إزالته، أو استخدم شريط البحث في أعلى الشاشة للعثور عليهم، ويمكنك أيضًا تحديد الفئات الحسابات التي لا تتابعها أو الأقل تفاعلًا معها في الجزء العلوي للعثور على متابع.

5. اضغط على كلمة إزالة بجوار المتابع الذي تريد إزالته.

6. حدد إزالة مرة أخرى في النافذة المنبثقة.



خطوات إزالة المتابع من ملفه الشخصى خطوات إزالة المتابع من ملفه الشخصى 1. افتح تطبيق انستجرام على جهاز أيفون أو اندرويد.

2. انتقل إلى ملف المتابع الذي تريد إزالته، إما عن طريق البحث عن حسابه، أو التمرير عبر قائمة متابعيك، أو الضغط على اسم الحساب الذي يظهر في مخططك الزمني.

3. من صفحة ملفه الشخصي، اضغط على أيقونة النقاط الثلاث الأفقية في الزاوية العلوية اليمنى.

4. في القائمة المنبثقة، حدد إزالة المتابع.

5. ثم حدد إزالة مرة أخرى في النافذة المنبثقة التالية.