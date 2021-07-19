شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تحطم الرقم القياسي لسرعة الإنترنت بنقل بيانات 319 تيرا بايت في الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدو الآن سجلات سرعة الإنترنت التي تصل إلى عدة جيجابت قبل عقد من الزمان غير كافية تمامًا. ذكرت Motherboard أن العلماء في المعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (NICT) قد حطموا سجل نقل الإنترنت من خلال خلط البيانات بسرعة 319 تيرا بايت في الثانية. بالنسبة إلى السياق ، هذا ما يقرب من ضعف سرعة 179 تيرا بايت في الثانية التي تمكن فريق من الباحثين البريطانيين واليابانيين من تحقيقها في أغسطس 2020، حسبما نقل موقع Digitartlends.

تمكنت NICT من إدارة هذا العمل من خلال ترقية كل مرحلة من مراحل خط الأنابيب تقريبًا.

يحتوي خط الألياف الضوئية على أربعة نوى بدلاً من واحد ، وأطلق الباحثون ليزرًا مشطًا مكونًا من 552 قناة بأطوال موجية متعددة بمساعدة مكبرات الصوت الأرضية النادرة. واستخدم الفريق الألياف الملفوفة لنقل البيانات على مسافة محاكاة تبلغ 1864 ميلاً دون فقدان جودة الإشارة أو السرعة.

كما هو الحال مع العديد من هذه التجارب ، قد يمر وقت طويل قبل أن يكون لهذا الأداء تأثير ملموس. في حين أن الألياف رباعية النوى ستعمل مع الشبكات الحالية ، إلا أن النظام قد يكون باهظ التكلفة بسهولة. من المرجح أن ترى الاستخدام الأولي مع العمود الفقري للإنترنت ومشاريع الشبكات الكبرى الأخرى حيث تكون السعة أكثر أهمية من التكلفة.

لا يزال من الممكن أن يؤثر ذلك على استخدامك للإنترنت. يتصور باحثو NICT أن تقنيات صنع الألياف من الجيل التالي "تتجاوز 5G" (مثل 6G) أكثر عملية. قد ترى الفوائد ببساطة عن طريق الانتقال إلى وصول أسرع للإنترنت لا يختنق عندما يكون هناك زيادة في عدد المستخدمين.