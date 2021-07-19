شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطلق خدمة اشتراك فى برامج "مساعدة السائق المتقدمة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة تسلا، إنها قدمت خيارًا لبعض العملاء للاشتراك فى برنامجها المتقدم لمساعدة السائق، والذى يطلق عليه اسم "قدرة القيادة الذاتية الكاملة" أو"Full Self- Driving capability"، مقابل 199 دولارًا شهريًا، بدلاً من دفع 10000 دولار مقدمًا.

وقالت Tesla على موقعها على الإنترنت: "اشتراكات قدرة FSD متاحة حاليًا للمركبات المؤهلة فى الولايات المتحدة، تحقق من تطبيق Tesla الخاص بك للحصول على تحديثات حول التوافر فى مناطق أخرى"، وقالت تسلا: "الميزات الممكّنة حاليًا لا تجعل السيارة ذاتية القيادة"، مضيفًا أنها "تتطلب سائقًا يقظًا تمامًا، ولديه يده على عجلة القيادة ومستعد لتولى المسؤولية فى أى لحظة."

وتتقاضى Tesla حاليًا 10000 دولار مقابل ميزات القيادة شبه الآلية مثل تغيير المسار والمساعدة فى ركن السيارة ضمن حزمة القيادة الذاتية الكاملة (FSD)، فيما قالت الشركة أن خدمة الاشتراك متاحة فى المركبات المجهزة بـ "كمبيوتر للقيادة الذاتية بالكامل 3.0 أو أعلى"، فيما أخبر تسلا العملاء أن الترقية إلى الأجهزة الجديدة ستكلف 1500 دولار.