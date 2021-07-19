شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو مبيعات أجهزة اللاب توب خلال 2021 بشكل كبير .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال الطلب على أجهزة الحوسبة المحمولة كبيرًا ومن المرجح أن تنمو عائدات الحوسبة المتنقلة بأرقام مزدوجة فى عام 2021، وفقًا لتقرير جديد، حيث نمت عائدات الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المجمعة بنسبة 25 فى المائة على أساس سنوى فى عام 2020 وستنمو بنسبة 17 فى المائة أخرى فى عام 2021.

ويشهد سوق الحوسبة المتنقلة انتعاشًا كاملاً بعد عدة سنوات من انخفاض الشحن والإيرادات حيث أدى جائحة Covid- 19 إلى مستوى جديد من الطلب قصير الأجل مع تداعيات طويلة الأجل، وفقًا لتقرير صادر عن شركة أبحاث السوق العالمية Strategy Analytics .

وتعد خيارات العمل من المنزل (WFH) وخيارات التعلم الافتراضية وجداول العمل المختلطة أكثر ملاءمة مما كان يُعتقد سابقًا، ومن المرجح أن تعزز شحنات أجهزة الحوسبة المحمولة إلى 458 مليون وحدة فى عام 2026، وقال إريك سميث، مدير الحوسبة المتصلة: "أصبحت الهواتف الذكية أكبر وأكثر أهمية فى الحياة اليومية، لكننا اكتشفنا الطريقة الصعبة التى لا تزال تحدث بها الإنتاجية الحقيقية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الفصل".

وأضاف: "يوفر العملاء التجاريون مستوى ثابتًا من الطلب على الأجهزة الإنتاجية، وأصبحت الحلول المحمولة بشكل متزايد مفضلة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية الثابتة بينما يقوم المستهلكون ببناء ملكية أجهزة متعددة لكل أسرة للحفاظ على إنتاجية كل فرد فى المنزل".

وستصبح بيئات العمل الهجينة أكثر انتشارًا بعد COVID حيث أبلغ العديد من الموظفين عن فوائد ملموسة من العمل عن بُعد ويطالبون بشكل متزايد ببيئات عمل أكثر مرونة، مما سيبقى الطلب ثابتًا نسبيًا على أجهزة الحوسبة المحمولة، فيما ستؤدى مشكلات سلسلة التوريد والتوزيع الأوسع للقاحات إلى خفض العرض والطلب بحلول بداية عام 2022.

ومع ذلك، يتوقع التقرير أن تستمر ملكية الأسرة فى النمو خلال فترة التوقعات لتصل إلى 39 فى المائة من إجمالى الأسر على مستوى العالم، وستدفع دورة تحديث نظام التشغيل Windows 11 / ما بعد الجائحة السوق إلى ارتفاعات جديدة تبلغ 241 مليار دولار فى الإيرادات فى عام 2025 من 197 مليار دولار. فى عام 2020.