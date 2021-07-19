شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين الرسائل النصية ورسائل iMessage؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت الرسائل النصية جزءًا من حياتنا لفترة طويلة الآن، ولكن منذ ظهور الهواتف الذكية فى الصورة، احتلت الرسائل النصية المقعد الخلفى واستحوذت على iMessages و WhatsApp وغيرها من الخدمات التى تستخدم الإنترنت، بينما يعد WhatsApp خيارًا شائعًا وشائعًا بشكل عام، عندما يتعلق الأمر بمستخدمى iPhone، فإن iMessage - خدمة المراسلة الفورية الخاصة بشركة أبل - تحظى بشعبية كبيرة.

كيف يختلف iMessages عن الرسائل النصية؟

أولاً وقبل كل شيء، يعمل iMessages فقط على أجهزة أبل مثل iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac بينما يمكن تبادل الرسائل النصية عبر أى جهاز.

ولهذا السبب، تتزامن iMessages مع حساب iCloud الخاص بك مما يجعل من الممكن استردادها إذا فقدت هاتفك أو اشتريت واحدًا جديدًا، ومع ذلك، لا يمكن استرداد الرسائل النصية.

كذلك فإن تطبيق iMessage هو تطبيق الرسائل الافتراضى على جهاز iPhone الخاص بك والنصوص التى يتم تبادلها كما تظهر iMessages باللون الأزرق، بينما تظهر الرسائل النصية على نفس التطبيق باللون الأخضر.

ونظرًا لأن خدمة iMessage تستخدم بيانات الموبايل أو اتصال الإنترنت، فهذا يعنى أنك ستحتاج إلى اتصال ثابت، حيث إن الرسائل النصية لا تتطلب خطة بيانات أو اتصالاً بالإنترنت. كل ما تحتاجه هو خطة رسائل مع شركة الاتصالات الخلوية الخاصة بك للرسائل النصية.

وعلاوة على ذلك، يأتى iMessages مع دعم الميزات التى لا توفرها الرسائل النصية، فعلى سبيل المثال، من خلال iMessage، يمكنك مشاركة موقعك والرد على الرسائل فى الوقت الفعلى وغير ذلك الكثير.

هل يمكننى الوصول إلى رسائل iMessages الخاصة بى عبر الإنترنت؟

نعم. ومع ذلك، لهذا، من الضرورى أن يكون لديك جهاز MacBook أو iPhone أو iPad.

هل يمكن لمستخدمى أندرويد استخدام iMessage؟

لا، لا يمكن لمستخدمى أندرويد استخدام iMessages لأن هناك نظام تشفير من طرف إلى طرف فى iMessage يؤمن الرسائل من الجهاز الذى يتم إرسالها عبر خوادم أبل إلى الجهاز الذى يستقبلها، وعلاوة على ذلك، يمكن الوصول إلى ميزات وتأثيرات iMessages حصريًا عن طريق الأجهزة التى تعمل بنظام iOS أو macOS أو iPadOS.

كيف يمكننى تمكين / تعطيل iMessage؟

لا يتم تمكين دعم iMessages بشكل افتراضى على أيفون، حيث تحتاج إلى القيام بذلك يدويًا أثناء إعداد جهاز iPhone الخاص بك، اتبع الخطوات أدناه لتشغيل / إيقاف تشغيل iMessage:

- على جهاز iPhone، انتقل إلى "الإعدادات" وانقر على "الرسائل"

- فى الخيارات التى تظهر أدناه، قم بتبديل مفتاح "iMessage"، استخدم اسم مستخدم وكلمة مرور iCloud للتمكين

كيف أحصل على ألعاب iMessage على جهاز iPhone الخاص بي؟

- على جهاز iPhone الخاص بك، قم بإنشاء محادثة جديدة

- اضغط على أيقونة التطبيقات، بجوار مربع نص iMessage على اليسار

- ستتمكن من رؤية قائمة الألعاب والتطبيقات والملصقات المتوافقة مع iMessage

كيف يمكننى قراءة رسائل iMessage دون علم أحد؟

يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل خيار إيصالات القراءة فى تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك. يمكنك القيام بذلك لجهات الاتصال الفردية عن طريق النقر على اسم جهة الاتصال المحددة أو حتى المجموعة، ثم النقر على "معلومات" وأخيراً "تمكين / تعطيل" "إرسال إيصالات القراءة".

هل يمكننى استرداد رسائل iMessage من iCloud؟

يمكن استرداد رسائل iMessages الخاصة بك على iPhone الخاص بك من خلال iCloud أو iTunes backup

كيف تعرف ما إذا كان لدى شخص ما رسالة iMessage؟

على جهاز iPhone الخاص بك، افتح تطبيق الرسائل، وقم بإنشاء رسالة جديدة واكتب اسم جهة الاتصال، إذا كان يستخدم iMessage، فسيظهر اسمه باللون الأزرق.