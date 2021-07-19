شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتحكم فى نسخ بياناتك احتياطيا بهاتف أيفون أو جهاز أيباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون من الجيد معرفة أن جميع بياناتك تم نسخها احتياطيًا على iCloud ، ولكن قد يأتي وقت تريد فيه إيقاف تشغيل بعض ميزات iCloud وتتحكم في التعامل مع بياناتك بشكل أكبر، وهذا أمر يمكن القيام به من خلال بعض الخطوات على هاتف أيفون أو جهاز أيباد وفقا لما ذكره موقع " business insider".

خطوات التحكم في نسخ بياناتك الاحتياطى

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهازك.

2. في الجزء العلوي من شاشة الإعدادات، اضغط فوق اسمك للانتقال إلى صفحة معرف أبل الخاص بك.

3. في الشاشة التالية، اضغط فوق iCloud.

4. في قسم التطبيقات التي تستخدم iCloud، يمكنك إيقاف تشغيل اتصال أي تطبيق بـ iCloud عن طريق تمرير الأزرار إلى اليسار، وتحويلها من الأخضر إلى الرمادي، فؤدي هذا إلى قطع الاتصال أو إيقاف تشغيل مزامنة iCloud لهذا التطبيق.



كيفية تسجيل الخروج من حساب iCloud على جهازك كيفية تسجيل الخروج من حساب iCloud على جهازك 1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهازك.

2. في الجزء العلوي من شاشة الإعدادات، اضغط فوق اسمك للانتقال إلى صفحة معرف أبل الخاص بك.

3. قم بالتمرير إلى الجزء السفلي من صفحة معرف أبل الخاص بك واضغط فوق تسجيل الخروج.

4. سيُطلب منك إدخال كلمة مرور معرف أبل الخاص بك، ثم اضغط فوق إيقاف، فسيؤدي هذا إلى تعطيل Find My iPhone، وهو أمر ضروري لتعطيل iCloud.

5. في الشاشة التالية، سيُطلب منك تأكيد بيانات iCloud التي تريد الاحتفاظ بها مخزنة كنسخة على هاتفك، ويمكنك التبديل بين الخيارات من خلال الضغط على الشريط الملون بجوار كل عنصر، اتركه أخضر للحفظ أو أبيض للتعطيل.

6. سيُطلب منك التأكيد مرة أخرى على رغبتك في تسجيل الخروج، يجب عليك الضغط فوق تسجيل الخروج مرة أخرى.