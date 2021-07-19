شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل كروم يحصل على تحديث أمنى جديد.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة جوجل بتطوير ميزة أمان جديدة في متصفح جوجل كروم تسمى HTTPS-First Mode تتيح للمستخدمين الاتصال بالإنترنت بأمان أكثر من أي وقت مضى، ومن المقرر إضافتها إلى إصدار Chrome 94 المقرر إطلاقه في أواخر شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر القادمان وفقا لما نقلته aitnews.

كيف تعمل الميزة في متصفح جوجل كروم .. تحاول الميزة إنشاء اتصال بمواقع الويب باستخدام بروتوكول HTTPS لحماية بياناتك وخصوصيتك عند التصفح.وإذا كان موقع الويب لا يدعم HTTPS فإن المتصفح يعرض تحذيرًا بوضع ملء الشاشة يخبرك بأن الاتصال غير آمن.

وتقول جوجل إن ميزة HTTPS-First Mode تكون اختيارية في البداية، أي يمكن للمستخدم تشغيلها أو إيقاف تشغيلها. ولكن قد يصبح الوضع الافتراضي اعتمادًا على تعليقات المستخدمين.

وبالرغم من أن الميزة لم يتم إطلاقه رسميًا حتى الآن في متصفح جوجل كروم. ولكن يمكن لمستخدمي إصدار Canary من المتصفح تشغيلها عبر قائمة الإعدادات التجريبية التي تسمى Flags.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

قم بنسخ عنوان الرابط مع لصقه في شريط عنوان ثم اضغط على مفتاح الإدخال في لوحة المفاتيح.

قم باختيار تمكين في الجهة اليسرى للميزة ومن ثم اعد تشغيل متصفح جوجل كروم لتفعيل التغييرات.

للوصول إلى خيار استخدام الاتصالات الآمنة الجديدة يمكنك زيارة صفحة إعدادات الأمان المتقدمة في متصفح جوجل كروم.

ميزات أمان أخرى

بالإضافة إلى ميزة HTTPS-First Mode تقدم جوجل أيضًا رمزًا جديدًا في المتصفح للإشارة إلى معلومات الخصوصية والأمان الخاصة بالموقع الذي يستخدم بروتوكول HTTPS.

وترى في الوقت الحالي رمز قفل في أقصى يسار شريط العناوين عندما تزور موقعًا آمنًا. ولكن جوجل وجدت أن عددًا قليلاً جدًا من الأشخاص يعرفون بوجود هذا الرمز.

ومن أجل ذلك جربت الشركة استبدال القفل بسهم يتجه للأسفل، الذي يمكن استخدامه للوصول إلى معلومات الخصوصية والأمان الخاصة بالموقع الحالي.

وتعتبر هذه التحديثات القادمة للمتصفح من ضمن خطط الشركة للتحول بعيدًا عن بروتوكول HTTP العادي إلى HTTPS الأكثر أمانًا عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة.

ويساعد التشفير والأمان الإضافي الذي يوفره بروتوكول HTTPS في الحماية من اختراق مواقع الويب الذي يؤدي إلى سرقة بيانات المستخدمين.