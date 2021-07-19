في لعبة «فالورانت».. فريق «أنوبيس» المصري يحصد لقب كأس العالم للألعاب الإلكترونية بإسبانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج الفريق المصري "أنوبيس" بلقب كأس العالم في لعبة "فالورانت"، والتي أقيمت بإسبانيا.

وتمكن الفريق المصري من الفوز على فريق كوريا الجنوبية في المباراة النهائية، ليفوز بلقب البطولة في مباراة ثأرية بين المنتخبين.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق "أنوبيس جيمينج" مقطع فيديو للحظة تتويج الفريق بلقب البطولة.

ونجح المنتخب المصري في الحصول على المركز الثاني بالمجموعة، خلف كوريا الجنوبية، في المجموعة الاي ضمت كل من مصر وكوريا الجنوبية وبيرو وبلجيكا وأمريكا وتركيا.

وانطلقت بطولة العالم في لعبة فالورنت بإسبانيا أمس السبت، ويمثل مصر فيها فريق "أنوبيس" بقيادة مؤسس الفريق يوسف محسن.

وتغلب المنتخب المصري على كل من:

فريق منتخب بيرو بنتيجة 13/6، فريق منتخب بلجيكا بنتيجة 13/3، فريق منتخب أمريكا بنتيجة 13/10، فريق منتخب تركيا بنتيجة 14/3.

وخسر فريق المنتخب المصري مباراته الوحيدة في دور المجموعات امام فريق منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 13/11، ليتأهل ثاني المجموعة.

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور قبل النهائي ليواجه المنتخب الكندي ويتغلب عليه بنتيجة مبارتين دون رد، حيث جاءت النتيجة (13/11، 13/10) لصالح فريق المنتخب المصري.