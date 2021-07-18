شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات إيقاف تشغيل ميزات iCloud على أجهزة الكمبيوتر الشخصى وماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك إيقاف تشغيل بعض ميزات iCloud، أو تسجيل الخروج من iCloud بالكامل على جهاز Mac، وجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows، وذلك من خلال خطوات بسيطة يمكنك من خلالها أن تقرر إذا كنت تريد أن يكون لبياناتك نسخ احتياطية أم لا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية إيقاف تشغيل ميزات iCloud على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows كيفية إيقاف تشغيل ميزات iCloud على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 1. افتح تطبيق iCloud لـ Windows على جهازك.

2. قم بإلغاء تحديد المربعات الموجودة بجوار كل ميزة تريد إيقاف تشغيلها.

3. اضغط فوق "تطبيق" في الجزء السفلي الأيمن من النافذة.

كما أنه لتسجيل الخروج بالكامل من iCloud على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows، اضغط فوق تسجيل الخروج في الزاوية السفلية اليسرى من تطبيق iCloud لـ Windows.





كيفية إيقاف تشغيل ميزات iCloud على جهاز Mac

1.افتح تفضيلات النظام، وهو ما يمكنك القيام به بالضغط فوق رمزأبل في الزاوية العلوية اليسرى من شريط أدوات الشاشة وتحديد تفضيلات النظام في القائمة المنسدلة.

2. اضغط فوق معرف أبل في الزاوية العلوية اليمنى من تفضيلات النظام بجوار اسمك.

3. في القائمة الموجودة على اليسار، اضغط فوق iCloud ثم قم بإلغاء تحديد مربعات الاختيار الموجودة بجوار كل تطبيق تريد قطع اتصاله بـ iCloud، اعتمادًا على التطبيق الذي قمت بإلغاء تحديده، قد تحتاج إلى إدخال كلمة مرور معرف أبل الخاص بك للمتابعة.

وإذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل iCloud تمامًا على جهاز Mac الخاص بك، فيمكنك تسجيل الخروج من حساب iCloud الخاص بك من تفضيلات النظام.