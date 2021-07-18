شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الغاء حفلات الزفاف الافتراضية عبر زوووم بنيويورك بعد أمر تنفيذى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حفلات الزفاف الافتراضية وهي واحدة من أكثر التقاليد التي ظهرت خلال عمليات الإغلاق المتعلقة بالوباء في العام الماضي بنيويورك، ولكنها لم تعد قانونية في في هذه الولاية بعد أن رفع الحاكم أندرو كومو أمره التنفيذي في أبريل. ذكرت صحيفة New York Times لأول مرة ، أن الأمر الذي وقع عليه Cuomo كان مخصصًا لحالة الطوارئ ، وألغى EO اعتبارًا من 25 يونيو حسبما نقل موقع The verege.
يشترط قانون ولاية نيويورك أن الزوجين اللذين يخططان للزواج "يجب أن يذكروا في حضور مسؤول عام مفوض أو عضو مفوض من رجال الدين وشاهد آخر على الأقل أن كل منهما يأخذ الآخر على أنه الزوج / الزوجة." لذلك من أجل الحفاظ على برنامج Zoom وحفلات الزفاف الافتراضية الأخرى قانونيًا ، سيكون من الضروري إصدار تشريعات جديدة.
سمحت حفلات زفاف Zoom للعرائس والعرسان بالحفاظ على خطط زفافهم سليمة إلى حد ما في ذروة جائحة فيروس كورونا العام الماضي ، مما وفر وسيلة للعائلة والأصدقاء للمشاركة في اليوم الخاص مع الالتزام بمتطلبات التباعد الاجتماعي. حتى أن أمر كومو سمح للأزواج المخطوبين في نيويورك بالتعامل مع الأوراق للحصول على رخصة زواج عبر الفيديو في إطار برنامج Project Cupid. ذكرت صحيفة The Times أن الناس سافروا من ولايات أخرى للزواج في نيويورك لأنها كانت واحدة من أوائل الدول التي سمحت رسميًا بحفلات الزفاف الافتراضية ، كما أن التغيير في الوضع فاجأ العديد من سكان نيويورك ، بما في ذلك المسؤولين.