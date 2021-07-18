تكنولوجيا: توقعات بدعم هواتف iPhone 13 بنمط always-on في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لكشف النقاب عن سلسلة iPhone 13 في حدث يعقد خلال بضعة أشهر، ولقد أكد Mark Gurman على أن الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون تأتي بنمط يحاكي خاصية always-on في الشاشة.

كشف تقرير سابق من بلومبرغ عن أن ابل قامت بزيادة طلبات التوريد لتكوينات هواتف iPhone 13 لدعم إنتاج 90 مليون وحدة من إصدارات هذا العام، أي بزيادة بنسبة 22% عن العام الماضي الذي انتجت فيه ابل 75 مليون وحدة من هواتف iPhone 12.

ولقد إستعرض Gurman بعض من مميزات سلسلة iPhone 13 القادمة، فإلى جانب التفاصيل السابقة التي أكدت على دعم الهواتف بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة، فإن ابل تخطط لدعم الهواتف بنمط يحاكي ميزة always-on في شاشة Apple Watch، حيث يمكن لهذه الميزة أن تحقق الإستفادة من شاشات OLED.

وتعد ميزة always-on في الشاشة من بين المميزات التي يترقبها مستخدمي هواتف الأيفون منذ إطلاق هاتف iPhone X، إلا أن ابل لم تقدم الميزة حتى الآن.

ومن المقرر أن تدعم هذه الميزة المستخدمين في إظهار بعض من المعلومات على شاشة هواتف iPhone 13 دون الحاجة إلى تنشيط الشاشة في البداية، حيث يمكن للشاشة أن تدعم عرض معلومات عن الطقس، الوقت، وبعض من إخطارات التطبيقات.

كما أكد Gurman على أن إصدارات هذا العام ستتضمن رقاقة معالج جديدة وبآداء أسرع، مع نتوء أصغر للكاميرة الأمامية، وتحسينات في سعة البطارية عن إصدارات العام الماضي iPhone 12.

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