شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاليفورنيا تنفذ مشروع ضخم لتطوير الانترنت..تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت المجلس التشريعي في ولاية كاليفورنيا بالإجماع للموافقة على خطة بقيمة 6 مليارات دولار لبناء شبكة ألياف ضوئية مفتوحة الوصول على مستوى الولاية (h / t ArsTechnica). ستوفر الدولة 3.25 مليار دولار لتوظيف طرف ثالث لبناء وصيانة ما يسمى بشبكة "الميل المتوسط"، والتي لن تجلب الإنترنت مباشرة من البنية التحتية الأساسية للعملاء ، بل إلى نقاط الاتصال ، تاركة الميل الأخير إلى يتم التعامل معها من قبل مزودي خدمة الإنترنت (ISPs). يوفر التشريع 2 مليار دولار لخطوط البنية التحتية للميل الأخير لربط المساكن والشركات بالشبكات المحلية وفقا لما نقله موقع The verege.

ينص مشروع القانون على أن إتاحة الوصول المفتوح لشبكة الميل المتوسط ​​سيسمح "بالوصول غير التمييزي إلى الكيانات المؤهلة على أساس تقني وتنافسي محايد ، بغض النظر عما إذا كان الكيان مملوكًا للقطاع الخاص أو العام". تعطي خطة الميل الأوسط الأولوية للمناطق المحرومة من خيارات الإنترنت الحالية ؛ سيتم استهداف المناطق التي لا يوجد بها وصول سكني لسرعات تنزيل تبلغ 25 ميجابت في الثانية وسرعات تحميل تبلغ 3 ميجابت في الثانية أولاً.

بموجب الخطة ستحدد لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC) "مواقع شبكة النطاق العريض ذات الأولوية المفتوحة على مستوى الولاية ذات الوصول المفتوح ، بما في ذلك المناطق التي يمكن بناؤها على وجه السرعة ، والمناطق التي لا يوجد فيها وصول معروف إلى شبكة الأميال المتوسطة ، والمناطق المحرومة من قبل الوسطاء. شبكات الأميال ، والمناطق التي تفتقر إلى القدرة الكافية لتلبية احتياجات الأميال الوسطى المستقبلية " وفقًا لنص التشريع.

صوّت كل جمهوري وديمقراطي في سكرامنتو للتو من أجل ألياف لكل المستقبل "، هكذا غرد إرنستو فالكون من مؤسسة الحدود الإلكترونية.

ووصف حاكم الولاية جافين نيوسوم مشروع القانون بأنه "تاريخي" لولاية كاليفورنيا. وقال في بيان "هذا التشريع سيوفر وصولًا حيويًا وموسعًا لعائلات كاليفورنيا من خلال إعطاء الأولوية للمناطق غير المخدومة والمحروقة والمرافق والأسر والشركات التي لا تزال غير متصلة في العصر الرقمي". من المتوقع أن يوقع على القانون.