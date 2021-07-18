شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تطور نظام تكييف يمنع انتشار الفيروسات والانبعاثات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المشغلة لمطار كانساي الدولي في اليابان عن دخوله مرحلة اختبار تجريبي لنظام تكييف للهواء، وقالت الشركة إن النظام الجديد سيوفر الكثير من الطاقة وسيحتوي على تقنية لتنقية الهواء وإزالة الفيروسات من الجو الداخلي، كما سيكون مداراً من قبل الذكاء الاصطناعي الذي تم تطويره لهذا الغرض في جامعة كوبي.

وتهدف شركة مطارات كانساي المشغلة لمجموعة من مطارات غرب اليابان إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر تقريباً بحلول عام 2050. والهدف من الاختبار القادم هو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 1600 طن سنوياً، وتقليل قدرة الفيروسات المحمولة جواً على العدوى بنسبة 95% على الأقل في أقرب وقت ممكن.

وبحسب ما ذكره موقع mainichi الياباني، فإن تكييف الهواء يمثل 56% من استهلاك الطاقة في مبنى الركاب رقم 2، حيث تُهدر الطاقة في الشتاء عندما يجعل نظام التدفئة منطقة السقف أكثر دفئاً من اللازم. كما تعتبر التهوية أمراً بالغ الأهمية للوقاية من عدوى فيروس كورونا أيضاً.

كما سيتم استخدام الأشعة فوق البنفسجية والأوزون لتقليل القدرة المعدية للفيروسات المحمولة جواً في الاختبار التجريبي. وسوف يتعلم الذكاء الاصطناعي كيفية تحسين مكان إرسال الهواء مع تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى، بالإضافة للتحكم بدرجة الحرارة اللازمة للحفاظ على تكييف الهواء وفقاً لتدفق الأشخاص في المحطة.