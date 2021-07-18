إليك أفضل متصفح يحافظ على الخصوصية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 07:24 مساءً - يبحث الكثير من المستخدمين عن متفحات تضمن لهم السرية والأمان لحماية حساباتهم من الاختراق، خاصة مع ارتفاع معدلات الهجمات الإلكترونية بشكل كبير.

وتعد الخصوصية أمرًا مهمًا للغاية، وهو ما يدفع لاستخدام ميزات المصادقة الثنائية، وخدمات وتطبيقات إدارة كلمات المرور، وكذلك تحسين السلوك الأمني عن طريق اختيار كلمات مرور قوية ومعقدة، وعدم الضغط على الروابط المشبوهة.

وتعتبر بيانات التصفح الخاصة أمراً شديد الأهمية كذلك، لكن بعض الأشخاص قد يخاطرون بخصوصية بياناتهم ومعلوماتهم عند تصفحهم لمواقع الويب، سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسيب المحمولة والمكتبية.

ويوصي خبراء التقنية باستخدام Brave كمتصفح رئيسي للحفاظ على خصوصية تصفحك، حيث يقوم بضبط إعدادات الخصوصية بشكل تلقائي وبدون تدخل منك، مما يوفر لك تجربة تصفح يُراعي فيها حماية بياناتك.

ويقوم متصفح Brave تلقائيًا بحظر برامج التتبع وملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية التي تراقب نشاطك أثناء التصفح، وفي الوقت نفسه تستطيع التحكم في بعض العناصر بدلًا من حظرها تمامًا مثل: الإعلانات وملفات تعريف ارتباط المواقع التي تزورها باستمرار، وبيانات تسجيل الدخول إلى المواقع المختلفة.

وبشكل افتراضي، يقوم متصفح Brave بحظر جميع الإعلانات وأكواد التتبع وملفات تعريف الارتباط التابعة للجهات الخارجية، التي تتعقبك عبر الإنترنت من خلال أيقونات مواقع التواصل الاجتماعي، و(بصمة الإصبع الرقمية) Digital Fingerprint التي تقوم بإنشاء ملف تعريف فريد لك باستخدام المتصفح وإعدادات الحاسوب.

وقام مطورو متصفح Brave بتطوير خاصية Brave Rewards، وهي عبارة عن برنامج يتيح لك كسب الرموز المميزة من خلال مشاهدة الإعلانات المختارة التي يرشحها لك مطورو المتصفح، والتي تساهم تلقائيًا في تحقيق الإيرادات ودفعها في شكل عملة مشفرة للمواقع التي تزورها.

ويدعم متصفح ”Brave“ إضافات متصفح جوجل كروم، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى جميع الإضافات التي اعتدت عليها في متصفح جوجل كروم، ما عليك سوى البحث في سوق إضافات كروم الإلكتروني، والضغط على التثبيت، وستكون جاهزًا للعمل في أي وقت من الأوقات.

في المقابل، فإن سياسة الحظر الصارمة التي يُطبقها متصفح Brave بطبيعة الحال لها تأثيرات سلبية بالغة على مواقع الإنترنت، حيث لا وجود للإعلانات التي تساعد أصحاب المواقع في كسب المال، ولكن عوضًا عن ذلك ابتكر مطورو المتصفح أسلوبًا ذكيًا لتعويضهم.

ويسمح المتصفح بتقديم مساهمات مجهولة إلى مواقع الويب التي تزورها، ويتلقى الناشرون المساهمات في شكل عملات مشفرة بمجرد اشتراكهم في النظام، أو يمكنك السماح بالإعلانات والتتبع في إعدادات Brave، ولكنك بذلك ستفقد ميزة حماية خصوصيتك.

يذكر أن متصفح Brave متوفر مجانًا لأنظمة التشغيل التالية: ويندوز، وماك أو إس، وأندرويد، وأي أو إس.