تكنولوجيا: مقطع فيديو يكشف عن إختبار Infinix Concept Phone 2021 بتقنية الشحن 160W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Infinix مؤخراً في إختبار هاتف Infinix Concept Phone 2021 بتقنية الشحن السريع فائقة السرعة بقدرة 160W.

كانت شركة Infinix قد أعلنت عن تقنية الشحن السريع بقدرة 160W لدعم شحن بطارية بقدرة 4000 mAh خلال 10 دقائق فقط.

أيضاً يأتي هاتف Infinix Concept Phone 2021 باثنان من التقنيات الجديدة التي تشمل تقنية SECF والتي تدعم تغيير الجهة الخلفية، وتقنية EL التي تتيح إلقاء الضوء على الأشكال، ويضم الهاتف منفذ USB-C مع مؤشر يكشف عن عملية شحن الهاتف.

ورغم وجود توقعات ببعض المخاطر في تقنية الشحن السريع بقدرة 160W، إلا أن Infinix أكدت على عدم وجود مخاطر، حيث يضم الهاتف عدد 20 مستشعر للحرارة لإبقاء الهاتف بمستوى حرارة أقل من 40 درجة، كما يتضمن الهاتف آليات أخرى للحماية.

ويأتي شاحن Infinix المميز بقدرة 160W بمعايير 20 فولت و 8A كحد أقصى، كما يصل وزن الشاحن إلى 200 جرام، كما يدعم الشاحن بروتوكولات الشحن المختلفة، لذا يمكن للشاحن أن يدعم أجهزة الحاسب أو الهواتف الذكية.

كما يرتكز الشاحن على أشباه الموصلات من نيتريد الغاليوم (GaN) وكربيد السيليكون (SiC)، وهي التقنية ذاتها المستخدمة في السيارات الكهربائية، كما يضم الهاتف بطارية 8C، مع 4 شرائح شحن التي تحقق تحويل للشحن بكفاءة 98.6%.

أيضاً تتميز بطارية 8C بمقاومة داخلية أقل بنسبة 18% من بطاريات 6C، لذا تنتج مستوى حرارة أقل أثناء الشحن.

وفي الإختبار الأول لعملية الشحن تم تفريغ بطارية الهاتف بشكل كامل، ومع بدء عملية الشحن وخلال 2 دقيقة ارتفعت نسبة الشحن من 22% إلى 50%، ومن ثم إلى 90% خلال 10 دقائق، وتم الشحن بشكل كامل خلال 11 دقيقة و28 ثانية.

ولقد إستطاع نظام الحماية في الهاتف تثبيت درجة الحرارة عند أقل من 40 درجة مئوية، حيث سجل الهاتف درجة حرارة 39.5 درجة مئوية غالباً، بينما سجل الشاحن 40 درجة أو أقل.

أيضاً في الإختبار الثاني تم شحن البطارية من نسبة 30%، حيث ارتفعت نسبة الشحن إلى 39% خلال 60 ثانية فقط، و46% خلال 2 دقيقة، و70% خلال 5 دقائق.

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