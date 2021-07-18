تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم شفاف لحافظة Nothing Ear (1)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد لحافظة سماعة Nothing Ear (1) اللاسلكية المرتقبة، حيث ظهرت الحافظة بتصميم شفاف.

تستعد شركة Nothing لإطلاق إصدارها الأول من السماعات اللاسلكية التي تنطلق ضمن مجموعة من منتجات الشركة التي ترتكز بشكل رئيسي على الإبتكار.

رصدت سماعة Nothing Ear (1) اللاسلكية في مجموعة من التسريبات المصورة، ومن جديد تسلط التسريبات المصورة الضوء على حافظة السماعة اللاسلكية التي تظهر بتصميم شفاف على غرار السماعة.

ولقد نشرت الصور ثلاثية الأبعاد اليوم عبر Ayush Verma، حيث أكد على أن الصور جاءت عبر أحد شركاء موقع Nothing، كما تتوافق هذه التسريبات المصورة مع التسريبات السابقة التي نشرت حتى الآن.

أيضاً تظهر سماعة Nothing Ear (1) في الصور ثلاثية الأبعاد بتصميم صغير داخل الأذن، كما تتضمن طبقة بيضاء خارجية لحماية البطارية، ومن المتوقع أن تتميز السماعة بطبقة شفافة وساق قصير بتصميم شفاف.

كما تشير التسريبات إلى أن السماعة تتضمن ميكروفونات في الجانب الأيسر والأيمن لإلغاء الضوضاء النشطة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن سماعة Nothing Ear (1) في 27 من يوليو على أن تأتي السماعة اللاسلكية بسعر 99 دولار.

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