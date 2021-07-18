شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه أداة Crossclip لتحويل مقاطع تويتش إلى تيك توك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Streamlabs عن أداة جديدة تعرف بـ Crossclip، والتى تتيح تحويل مقاطع تويتش إلى تيك توك، حيث تسمح الأداة الجديدة بتحويل البث المباشر الذى يجري عبر تويتر إلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل تيك توك أو يوتيوب أو انستجرام أيضًا، وهي اداة مجانية تمامًا ويمكن استخدامها عبر موقعها الرسمي أو عبر تثبيت التطبيق على هواتف آيفون.

فكرة عمل الأداة

وتعتمد هذه الأداة على الذكاء الاصطناعي مع القوالب المعدة مسبقًا حتى تسهل عليك مشاركة مقاطع تويتش إلى تيك توك، ولذلك تجد مجموعة من القوالب التي تضع صورة اللاعب فوق مشاهد اللعبة دون مجهود من طرف الاعب أو اخفاء جزء من اللعبة، حيث تعمل على تصغير حجم مشهد اللعبة ووضع مشهد اللاعب في الأعلى، أو دمج المشهدين معًا في مقطع طولي واحد.

ويمكنك عبر واجهة التعديل أن تحدد الجزء الذي ترغب بالتركيز عليه داخل البث، لذلك تستطيع تحديد مربع صورتك ومربع اللعبة، ومن ثم تقوم بالضغط على زر التنسيق في الأعلى حتى تختار طريقة عرض المشهدين، حيث تضم الأداة أكثر من طريقة، وتستطيع إضافة أي تصميمات بصرية خاصة بك مثل شعار قناتك أو غيرها من الأمور، ويمكنك اختيار المنصة التي ترغب في تنسيق المقطع لها.