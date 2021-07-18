شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاب يطور رشاش ماء ذكى لإبعاد المتطفلين عن الحدائق المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور أحد الأشخاص الحاصلين على درجة علمية في مجال العلوم، ابتكار مميز يساهم في الحفاظ على حديقة المنزل، من خلال إبعاد المتسللين أو المتطفلين الذين يتعمدون السير على الأعشاب بدلاً من الرصيف، كما ذكر موقع autoevolution.

ويعمل الرشاش الذي أطلق عليه داون اسم «رشاش العشب الشرير» بالذكاء الاصطناعي، إذ يقوم باكتشاف الأشخاص الذين يقومون بالسير فوق العشب في حديقة المنزل الأمامية، ورشهم بالماء لإبعادهم عن العشب، ثم يتوقف فوراً حال الابتعاد عن المدى المحدد له.

ويتكون الجهاز من نظام ذكي قام داون ببرمجته، إلى جانب كاميرا أمان خاصة وصمام للتحكم بالرش، ولا يتم تشغيل رشاش العشب إلا عندما يمشي شخص ما على العشب ويقوم النظام باكتشافه، وبالرغم من نجاحه بكفاءة بإبعاد المتسللين، إلّا أن مبتكره قام ببناء نسخة واحدة وهو غير متوفر بشكل تجاري حتى الآن.